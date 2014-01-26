نشست های تخصصی فرهنگی حلقه مفقوده معرفی فرهنگ کهن ایران به نسل جدید است

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست تخصصی حافظ شناسی با حضور اساتید حوزه ادبیات، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، فرمانده انتظامی استان و دانشجویان دانشگاه ها عصر امروز در تالار بزرگ انتظار شهر کرمانشاه بر گزار شد.

این همایش با عنوان "آغازی برای سلسله برنامه های بر امواج هنر" با هدف ارتقاء فرهنگی، هنری و ادبی استان کرمانشاه به وسیله آشنایی نسل جوان با با شاعران کهن ایران زمین مثل حافظ و سعدی و مولانا و با همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در این مراسم اظهار داشت: عنصر اصلی هر فرهنگ در هر جامعه ای استمرار ارکان و ویژگی های آن به وسیله اهالی آن جامعه مخصوصا قشر نخبگانی است که باید به صورت ویژه مورد توجه باشد.

دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه اظهار داشت: گوشه ای از این استمرار می تواند در تداوم چنین برنامه هایی متبلور شود به گونه ای که زمینه برای حضور اندیشمندان، متفکران، منتقدان و اهالی عرصه های تخصصی فرهنگ و هنر فراهم آید.

رحیمی تصریح کرد: در استان کرمانشاه و در شهری با جمعیت بیش از یک میلیون نفر باید برنامه ها و نشستهای تخصصی این چنینی به مناسبت های مختلف فرهنگ سازی شود.

وی ادامه داد: البته باید با برنامه ریزی دقیق و مدون زمینه را برای گردهمایی ها و هم اندیشی های تخصصی در حوزه های دیگر مثل موسیقی، تئاتر، ادبیات، نقدکتاب و فیلم فراهم کنیم تا گامی مؤثر در راستای اعتلای فرهنگ برداشته باشیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر کرمانشاه اظهار داشت: برگزاری نشست های تخصصی می تواند حلقه مفقوده آشنایی مردم با هنر را تشکیل دهد.

وی گفت: به عنوان مثال تئاتر کرمانشاه یکی از معروف ترین و پرکارترین انجمن های تئاتر در کل کشور است اما به دلیل فراهم نبودن بستر آشنایی مردم با تئاتر استقبال چندانی از آن صورت نمی گیرد.

حافظ، حافظه ماست

رحیمی زنگنه با اشاره به جایگاه حافط در ادبیات ایران خاطرنشان کرد: حافظ، حافظه ماست و تنها کتابی است که بعد از قرآن و نهج البلاغه در تقریبا همه خانه های ایرانی ها وجود دارد و مطالعه می شود و این نشان از هماهنگی زبان حافط با اندیشه مردم است.

وی زبان حافط را تأثیر گرفته از ادبیات ملامتی عنوان کرد و آشنایی با شعر حافط را منوط به آشنایی با این نوع ادبیات دانست.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در پایان با اشاره به اینکه شعر حافظ هم از نظر محتوی و هم از نظر ظاهر در اوج است، گفت: امیدوارم چنین نشست های تخصصی موجب شود نسل جدید ما با ادبیات کهن فارسی و لسان الغیب بیش از پیش آشنا شود.

در این مراسم همچنین دکتر رادفر استاد ادبیات دانشگاه های استان کرمانشاه به صورت تخصصی برخی از ابعاد شخصیتی و عرفانی حافظ و ویژگی های شعر او را واکاوی کرد.