یورش نظامیان آل خلیفه به مراسم تشییع شهید بحرینی با گاز سمی و گلوله ساچمه ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، منابع وابسته به مخالفان بحرینی از یورش نظامیان آل خلیفه به تشییع کنندگان شهید فاضل عباس نوزده ساله در روستای الدراز خبر دادند.

این منابع از به کارگیری گسترده گاز سمی علیه تشییع کنندگان و تعقیب شرکت کنندگان با خودروهای زرهی خبر دادند.

منابع وابسته به مخالفان به زخمی شدن شمار زیادی در اثر به کارگیری نظامیان رژیم از گلوله ممنوعه ساچمه ای اشاره کردند.

بر اساس تصاویر منتشر شده در پایگاه شبکه های اجتماعی وابسته به مخالفان، نظامیان آل خلیفه تشییع کنندگان را از ناحیه سر و گردن هدف قرار داده اند.

از سوی دیگر جمعیت الوفاق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: شهادت فاضل عباس مسلم عملیات اعدام برنامه ریزی شده بوده و رژیم مسئول آن است.