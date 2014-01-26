رایزنی روسای پارلمانهای ایران و کره جنوبی درباره گسترش روابط سیاسی وتجاری 

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کانگ چانگ هه رئیس مجلس ملی کره جنوبی پس از دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وی حضور یافت.

لاریجانی در آغاز این کنفرانس گفت: خوشحالیم از اینکه رئیس محترم پارلمانی کره جنوبی و هیات همراه به ایران تشریف آورده اند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کره جنوبی و ایران از دیرباز روابط نزدیکی در حوزه اقتصاد و فرهنگ داشته اند. در سالهای گذشته سطح روابط تجاری این دو کشور از پیشرفت خوبی برخوردار بوده است.

وی با بیان اینکه در دو سال اخیر نوساناتی در روابط تجاری دو کشور ایجاد شد، گفت: با توجه به علائق دو کشور و پیشقدمی رئیس پارلمان کره جنوبی برای سفر به ایران نقاط مثبتی دوره جدید روابط دو کشور ایجاد شده است.

لاریجانی در خصوص مذاکراتش با رئیس پارلمانی کره جنوبی خاطرنشان کرد: این مذاکرات در خصوص همکاری های اقتصادی، راهکارهای بالا بردن سطح روابط تجاری و ایجاد تسهیلات برای کار تاجران دو کشور بود. علاوه بر این در مسائل سیاسی و بین الملل نیز رایزنی داشتیم.

وی اظهار امیدواری کرد که سفر رئیس مجلس کره جنوبی نقطه عطفی در روابط دو کشور باشد و توافقات این سفر در کره جنوبی پیگیری شود.

لاریجانی با اشاره به دعوت رئیس مجلس کره جنوبی از وی برای حضور در این کشور گفت: در سفری که به کره جنوبی خواهم داشت توسعه روابط دو کشور پیگیری خواهد شد و امیدوارم در فرصت مناسب این سفر صورت گیرد.

در ادامه کنفرانس خبری کانگ چانگ هه گفت: قبل از سفر به ایران در مورد تاریخ و فرهنگ ایران مطالب زیادی شنیده بودم و پس از سفر به ایران متوجه شدم که ایران کشور بزرگی است.

وی با اشاره به سابقه 50 ساله روابط ایران و کره جنوبی ادامه داد: امیدواریم این دیدار نطقه عطفی در دور جدید روابط ایران و کره جنوبی باشد. در مورد روابط بین الملل صحبت کردیم و به نکات مثبتی رسیدیم.

در ادامه این کنفرانس خبری علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص دیپلماسی پارلمانی بین ایران و کره جنوبی تصریح کرد: ابتکار رئیس پارلمان کره جنوبی که از ظرفیت پارلمانی برای بهبود روابط دو کشور استفاده کرد بسیار خوب بود در این جلسه نیز در مورد همکاری های پارلمانی ، دانشگاهی و فرهنگی صحبت کردیم.

وی تاکید کرد: نگاه طرفین به گسترش روابط مثبت بود البته برخی اشکالات وجود دارد که باید حل شود.

در ادامه رئیس مجلس کره جنوبی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص تاثیرگذاری همکاری های سیاسی ایران و کره جنوبی در حل و فصل مسائل منطقه ای گفت: ایران در منطقه خاورمیانه کشوری مهم و بزرگ است و از معادن بزرگی برخوردار است.

وی گفت: کره جنوبی نیز در آسیای شرقی در حوزه اقتصاد موفق است اما ما هیچ معدنی نداریم، ایران معادنی دارد که با تکنولوژی کره جنوبی می توان آن را توسعه داد.

کانگ چانگ هه گفت: ایران در اجرای توافقنامه ژنو گامهای مثبتی برداشته که این امر تاثیر بسزایی در روابط دو کشور دارد.