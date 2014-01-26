كشف يك سازه معماري زير زميني در ميدان 10 دي مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی لباف خانیکی عصر یکشنبه در محل میراث فرهنگی استان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در عملیات حفاری ایجاد لوله جمع آوري آب هاي سطحي در زير سطح امام خميني يك سازه معماري مهم كه شاخه اصلي آن بيش از 60 متر طول دارد كشف شد.

مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي افزود: با توجه به اينكه مشهد از جمله شهرهايي است كه ساخت و سازهاي آن روي بقاياي قديمي تر از زمان كنوني قرار گرفته اخيرا در حفاري ميدان 10 دي به سازه معماري كه داراي ديوارهاي ضخيم با مصالح مرغوب بود رسيديم كه در نوع خود عارضه معماري مهمي بود و پس از بررسي بيشتر سازه اي طويل در دو طرف آن كشف شد.

لباف خانیکی افزود: شاخه انشعابي تونل با حدود طول 40 و عرض 3 متر و ارتفاع 3 متر است كه چيدمان آجر و سقف هلالي آن داراي آجرهاي مرغوب و بند كشي است و يكي از نكات قابل توجه تعبيه كردن سنگ هاي قبر دوران صفويه در نماي ديوارها جهت تزئيين اين سازه است، كه همه گوياي اين است كه اين سازه محل عبور مردم بوده است و تلاش هاي زيادي جهت زيبايي آن صورت گرفته است.

وی بیان کرد: درمجاورت آن نيز آبراه كول گذاري مشاهده شده كه احتمالا بقاياي يكي از قنات هاي جاري در مشهد است و قدمت آن به مراتب بيش از اين سازه معماري برآورد مي شود.

مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي در خصوص كاربري اين سازه تصريح كرد: به نظر مي رسد اين سازه احتمالا در گذشته به عنوان يك معبر زير زميني مخفي استفاده مي شده و يا پناهگاهي مربوط به جنگ جهاني بوده است.

لباف خانيكي افزود: اين سازه كمتر از100 سال پيش احداث شده و به نظر مي رسد در 60 تا 80 سال اخير نيز كه براي اولين بار از تير آهن و سيمان در ساختمان سازي استفاده مي شد دخل و تصرفاني در آن انجام شده باشد.

وي اظهار کرد: با توجه به معماري قابل توجهي كه اين سازه دارد مي توان با استحكام بخشي آن به عنوان يك جاذبه گردشگري در معرض ديد قرار گيرد كه اين امر قطعا مستلزم هماهنگي دستگاه هايي همچون استانداري، شهر داري، شوراي شهر و نيروي انتظامي است.