مراسم معارفه شهردار جدید گرگان روز سه شنبه برگزار می شود

ناصر گرزین در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: 3 مورد مهم در دستور کار اعضای شورای اسلامی شهر گرگان قرار دارد که پس از آغاز به کار شهردار به اجرا در خواهد آمد.
وی ادامه داد: در اولین هفته کاری شهردار گرگان در جلسه علنی شورای اسلامی شهر گرگان، بحث عوارض مطرح خواهد شد که یکی از مباحث مهم مد نظر اعضای شورا می باشد.
وی اذعان داشت: بودجه سال 93 نیز یکی دیگر از موارد حائز اهمیت برای شهر گرگان است که باید هر چه سریعتر به آن پرداخته شود زیرا بخش اعظمی از کارهای عمرانی شهر نیازمند تخصیص بودجه مطلوب است.
رئیس شورای اسلامی شهر گرگان بیان داشت: تکمیل پروژه های ناتمام شهر نیز از موارد پر اهمیت شهرداری است و از سوی دیگر باید به زیرساخت های پروژه های شهری نیز توجه خاصی شود تا در آینده، شهری در شان شهروندان گرگانی داشته باشیم.
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