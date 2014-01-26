مراسم معارفه شهردار جدید گرگان روز سه شنبه برگزار می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر گرگان ضمن ابراز خرسندی از ابلاغ حکم شهردار گرگان گفت: جلسه تودیع و معارفه شهردار گرگان روز سه شنبه و با حضور معاون عمرانی استانداری و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی برپا می شود.