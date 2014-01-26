  1. استانها
  2. گلستان
۶ بهمن ۱۳۹۲، ۲۱:۰۴

گرزین:

مراسم معارفه شهردار جدید گرگان روز سه شنبه برگزار می شود

مراسم معارفه شهردار جدید گرگان روز سه شنبه برگزار می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر گرگان ضمن ابراز خرسندی از ابلاغ حکم شهردار گرگان گفت: جلسه تودیع و معارفه شهردار گرگان روز سه شنبه و با حضور معاون عمرانی استانداری و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی برپا می شود.

ناصر گرزین در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: 3 مورد مهم در دستور کار اعضای شورای اسلامی شهر گرگان قرار دارد که پس از آغاز به کار شهردار به اجرا در خواهد آمد.

وی ادامه داد: در اولین هفته کاری شهردار گرگان در جلسه علنی شورای اسلامی شهر گرگان، بحث عوارض مطرح خواهد شد که یکی از مباحث مهم مد نظر اعضای شورا می باشد.

وی اذعان داشت: بودجه سال 93 نیز یکی دیگر از موارد حائز اهمیت برای شهر گرگان است که باید هر چه سریعتر به آن پرداخته شود زیرا بخش اعظمی از کارهای عمرانی شهر نیازمند تخصیص بودجه مطلوب است.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان بیان داشت: تکمیل پروژه های ناتمام شهر نیز از موارد پر اهمیت شهرداری است و از سوی دیگر باید به زیرساخت های پروژه های شهری نیز توجه خاصی شود تا در آینده، شهری در شان شهروندان گرگانی داشته باشیم.
 

کد مطلب 2222178

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها