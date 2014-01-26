توافق صلح میان دولت فیلیپین و جبهه آزادی بخش مورو/ محاصره پایگاه‌ های رای‌ گیری در بانکوک

مالدیو



خبرگزاری هند در گزارشی با اشاره به تصمیم مالدیو برای امضا نکردن قرارداد همکاری نظامی با واشنگتن به اظهارات سرهنگ جفری پول سخنگوی پنتاگون در این باره پرداخت که آمریکا تصمیمی برای حضور دائمی ارتش و نیروهای خود در مالدیو ندارد.



جفری پول ضمن رد گزارشها درباره حضور دائمی نیروهای ارتش آمریکا در مالدیو در عین حال اعلام کرد که واشنگتن متعهد به داشتن روابط نظامی مشترک با مالدیو است.



چین



ریانووستی نیز از رزمایش دریایی روسیه و چین در دریای مدیترانه با حضور دو کشی از این کشورها خبر داد و هدف از برگزاری این رزمایش را تقویت رزمایش مشترک دو کشور در شرق دریای مدیترانه، همکاری دفاع هوایی و فرود بالگرد بر کشتی‌ های کشورهای مختلف خواند.



افغانستان



"میلوس زمان" رئیس‌ جمهوری چک نیز در سفر غیر منتظره به افغانستان علاوه بر دیدار با حامد کرزای همتای افغانی با سربازان کشورش در کابل و فرودگاه بگرام گفتگو کرد.



بر این اساس وزیر دفاع و فرمانده ارتش جمهوری چک میلوس را که نخستین رئیس‌ جمهور چک است که به افغانستان سفر می‌ کند، همراهی کردند.



شبه جزیره کره



یونهاپ نیز گزارش داد که رهبر کره شمالی علاوه بر شوهر عمه خود خویشاوندان نزدیک "جانگ سونگ تائک" از جمله "جانگ یونگ چول" سفیر این کشور در مالزی، دو فرزند 20 ساله‌ اش، خواهر بزرگتر تائک و همسرش را که سفیر کره‌شمالی در کوبا بوده است، اعدام کرده است.



گلوبال تایمز نیز از سفر دیپلمات ارشد آمریکا در آسیا به سئول با هدف گفتگو درباره برنامه هسته ای کره شمالی همزمان با افزایش تنش ها در شبه جزیره کره به خاطر مخالفت سئول با لغو رزمایش مشترک واشنگتن و پیونگ یانگ خبر داد.



فیلیپین



شبکه خبری بی بی سی نیز از توافق صلح میان دولت فیلیپین و جبهه آزادی بخش مورو نور با هدف توقف درگیریهای خونین در این کشور در پی کشته شدن دهها هزار نفر در 40 سال گذشته خبر داد و نوشت این چهارمین بخش از قرارداد صلح دولت با جبهه آزادی‌ بخش اسلامی مورو بوده که از اکتبر 2012 در دستور کار دولت مانیل قرار گرفته است.



تایلند



رویترز نیز از محاصره بیش از نیمی از پایگاه‌ های رای‌ گیری در بانکوک از سوی معترضان ضد دولتی تایلند خبر داد و نوشت تظاهرات کنندگان مقامات ستادهای انتخاباتی را با زنجیر بسته و خواستار لغو انتخابات مقدماتی شدند.