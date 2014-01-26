بیمه معلولان فاقد شغل در گیلان باید با جدیت پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش کوچکی نژاد ظهر یکشنبه در جلسه بهزیستی استان با اشاره به اینکه گیلان پیر سن ترین استان از لحاظ جمعیت در کشور است اظهار داشت: میزان زاد و ولد در استان کاهش یافته این در حالی است که میزان امید به زندگی در این خطه بالا است.

وی افزود: این وضعیت نشان دهنده سلامت استان است اما از سوی دیگر به عنوان تهدید برای استان محسوب می شود.

مدیر کل بهزیستی گیلان گفت: اغلب افراد سالمند در استان از هیچگونه بیمه ای برخوردار نیستند و در سنین بالا دچار مشکلات از لحاظ هزینه های درمانی می شوند که در این راستا برخورداری از بیمه می تواند به افراد سالمند ساکن شهر یا روستا کمک کند.

وی با بیان اینکه مردم گیلان در ارتباط با معاش خود نگاه کوتاه مدت دارند، اذعان داشت: در گیلان همانند برخی دیگر از استان های کشور مردم به سرمایه گذاری فکر نمی کنند و از درآمدهای خود بصورت روزمره استفاده می کنند.

کوچکی نژاد تصریح کرد: عدم اعتماد به بیمه ها نیز در جامعه وجود دارد اما باید توجه داشت که بیمه اجتماعی با کرامت است و اگر این بیمه تبلیغ و مردم توجیه شوند کرامت افراد را در سنین بالا تامین و مشکلات معیشتی آنها را رفع می کند.

مدیر کل بهزیستی گیلان اشاره کرد: از آنجایی که بهزیستی متولی پوشش افراد و اقشار آسیب پذیر جامعه است تمامی زنان سرپرست در روستاهای استان بیمه شده اند و این اقدام در شهرها نیز شروع شده است.

وی عنوان کرد: مشکل بیمه معلولین فاقد شغل موضوعی است که اگر از سوی بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و بهزیستی مورد پیگیری قرار گیرد مشکل معلولان نیز رفع خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی گیلان متذکر شد: هم اکنون 22 هزار نفر مددجوی سرپرست خانوار معلول در استان وجود دارد و 12 هزار نفراز سرپرستان معلول خانوار فاقد شغل و بیمه از بهزیستی مستمری می گیرند.

وی در ادامه یادآورشد: با پرداخت 30 تا 40 میلیارد ریال در سال می توان این افراد فاقد شغل را بیمه کرد.