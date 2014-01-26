مذاکرات به کندی پیش می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، اخضر الابراهیمی گفت: فردا صبح با هیئت رسمی سوریه و ائتلاف مخالفان در یک سالن واحد و بعد ازظهر به طور جداگانه با آنها دیدار خواهم کرد.

نماینده دبیر کل در امور سوریه تاکید کرد: اما امروز صبح موضوعات انسانی را بررسی کردیم و درباره حمص و مناطق تحت محاصره آن گفتگو کردیم و امیدواریم که درباره غیر نظامیان حداقل به توافق برسیم.

وی افزود: هیئت رسمی سوریه به من وعده داده است که زنان و کودکان می توانند از مناطق تحت محاصره در حمص خارج شوند.مخالفان خواستار خروج زنان و سالخوردگان بودند.تعهداتی درباره عدم حمله به کاروان های کمک رسانی به حمص از سوی طرفهای حاصل شده است.

نماینده دبیر کل سازمان ملل در سوریه گفت: اوضاع در سوریه روز به روز بدتر می شود.

وی افزود: روند گفتگوها میان هیئت رسمی سوریه و مخالفان به کندی پیش می رود و تعیین چارچوب زمانی برای دست یابی به نتیجه هنوز زود است اما هیئت رسمی سوریه از مخالفان درخواست فهرست اسامی بازداشت شدگان را کرد و مخالفان نیز با این موضوع موافقت کردند.

الابراهیمی گفت: گفتگوکنندگان بر این موضوع توافق دارند که بحران باید به پایان برسد.مذاکرات ژنو بررسی سیاسی بحران است.

وی افزود: ائتلاف اعلام کرده است که اسامی طرفهایی که بر آنها تاثیر دارد را ارائه خواهد داد.انتظار دارم که فردا هر یک از طرفین بیانیه ای به سمع من برسانند.طرفین به این درک رسیده اند که نمی توان بدون پرداختن به موضوعات انسانی به بحث درباره سوریه پرداخت.