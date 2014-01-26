یک میلیون و 100 هزار نفر در گیلان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جمیل حق پرست عصر یکشنبه در جمع مدیران تامین اجتماعی استان اظهار داشت: این اداره کل 352 هزار بیمه شده اصلی و 87 هزار مستمری بگیر دارد.

وی افزود: یک میلیون و 100 هزار نفر از جمعیت دو میلیون و 500 هزار نفری گیلان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

مدیر کل تامین اجتماعی گیلان گفت: هم اکنون 19 هزار سند در رابطه با پرداخت های کوتاه مدت در این اداره کل به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه 95 هزار کارگاه بدهکار بابت پرداخت بدهی به بیمه تامین اجتماعی مراجعه کرده اند، اذعان داشت: با احتساب جرائم بخشوده شده 170 میلیارد ریال از بدهی های این اداره کل از کارفرمایان وصول شده است.

حق پرست در ادامه یادآورشد: این اداره کل با 25 واحد اجرایی اصلی و اقماری و 4 کارگزاری بخش خصوصی با 700 نفر پرسنل به جمعیت تحت پوشش خود ارائه خدمات می دهد.