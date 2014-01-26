اعتصاب عمومی در کشمیر/ ژاپن برای مقابله با چین به هند متوسل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه از توافق شینزو آبه نخست وزیر ژاپن و مانموهان سینگ همتای هندی در دهلی نو برای گسترش روابط نظامی دو کشور و ازسرگیری رزمایش های دریایی مشترک با هدف مقابله با تهدیدهای چین در منطقه خبر داد.



تنشهای ارضی در شرق آسیا میان چین و ژاپن از زمان مطرح شدن درخواست فرماندار توکیو برای خریداری جزایر مورد مناقشه از مالکان خصوصی به اوج خود رسیده است.



جزایر مورد مناقشه چین و ژاپن در دریای چین شرقی در اختیار ژاپن است. این جزایر را ژاپنی ها سنکائو و چینی ها دیائویو می نامند.



چین همچنین در اقدامی جدید که حکایت از افزایش تنشها میان این کشور و همسایگان آن در دریای چین شرقی به ویژه ژاپن دارد، درباره ورود هواپیماهای نظامی به حریم هوایی دفاعی خود هشدار داده است.



چین در آذر ماه سال جاری اقدام به تعریف منطقه ای بر فراز دریای چین شرقی به عنوان حریم هوایی دفاعی کرد که این اقدام پکن با واکنش تند توکیو روبرو شد. علاوه بر این موضوع اقدام "شینزو آبه" نخست وزیر ژاپن، در ماه دسامبر در بازدید از معبد قربانیان جنگ در توکیو سبب افزایش تنشها میان دو کشور شد.



آبه اخیرا روابط چین و ژاپن را به روابط دو کشور آلمان و انگلیس پیش از آغاز جنگ جهانی اول تشبیه کرده بود. به گفته مقامات توکیو این تشبیه برای هشدار دادن مبنی بر بحرانی شدن روابط میان ژاپن و چین مطرح شده است.



چین در آذرماه سال جاری این حریم شناسایی دفاع هوایی را مشخص و اعلام کرد از آن حفاظت خواهد کرد. پیش از تعیین این حریم پکن از هواپیماهایی که قصد پرواز را در این حریم داشتند خواسته بود برنامه پرواز و هویت خود را اطلاع دهند و با کنترل هوایی چین در تماس باشند، در غیر صورت ممکن است با اقدامات اضطراری دفاعی روبرو شوند.



چین از تعیین این حریم هوایی دفاع کرده و آن را اقدامی عادی و مطابق قوانین و عرف بین‌المللی توصیف کرده است. این حریم هوایی جزیره های مورد مناقشه چین با ژاپن و تایوان را در دریای چین شرقی در بر می‌گیرد.



آسوشیتدپرس نیز از کشته شدن 21 نفر در پی غرق شدن یک قایق گردشگری در جزیره نیکوبار در دریای آندامان هند همزمان با مراسم گرامیداشت سالروز استقلال هند خبر داد که این قایق 40 سرنشین داشت.



خبر دیگر اینکه جنبش‌ های آزادی خواه به رهبری سید صلاح الدین در سراسر کشمیر اعتصاب عمومی کرده و تمام مغازه‌ ها و ادارات تجاری در این شهر تعطیل شده و معترضان آن را روز "سیاه کشمیر" خواندند.



رسانه های هندی همچنین از افزایش تدابیر شدید امنیتی در کشمیر در پی کشته و زخمی شدن افراد بسیاری بر اثر انفجار سال 2005 در نزدیکی استادیوم محل برگزاری جشن سالروز استقلال هند خبر دادند.



نیشن نیز از کشته شدن محافظ معبد هندوها در پیشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در پی تیراندازی افراد ناشناس خبر داد.



افراد مسلح پس از این تیراندازی متواری شده و تحقیقات پلیس در رابطه با عاملان آن آغاز شده است.