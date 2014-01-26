408 هزار نفر در گیلان عضو شبکه تعاونی های روستایی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد عبدالله زاده عصر یکشنبه در جمع تعاون گران در رشت افزود: سازمان مزبور در بررسی های توسعه کشاورزی استان به این نتیجه رسیده که یکی از معضلات تعاون روستایی این است که کشاورزی باید تثبیت شود.

وی اظهارداشت: هم اکنون 43 درصد جمعیت استان در روستا ها هستند و بزرگترین دغدغه تعاون روستایی بحث تامین اجتماعی و بیمه های فراگیر برای کشاورزان است.

مدیر کل تعاون روستایی گیلان ادامه داد: کشاورزان گیلانی به دلیل عدم برخورداری از خدمات بیمه ای مجبور هستند تا سنین کهولت به کشاورزی بپردازند.

وی با بیان اینکه مشکل تعاون روستایی با تامین اجتماعی این است که باید به یک تعریف مشخص از کشاورز و کشاورزی برسیم، گفت: اقتصاد کشاورزان معیشتی است و قسمت عمده ای از کشاورزان دارای اسناد مالکیت نیستند اگرچه مدارکی دال بر زارع بودن طی سال های متمادی در روستا دارند اما فاقد اسناد هستند.

عبدالله زاده همچنین رتبه بیکاری در گیلان را زیاد عنوان کرد و اظهارداشت: در حالیکه فاصله شهرها و روستاها در استان کم است بدلیل وجود بیکاری با هجوم روستائیان به شهرها مواجه هستیم که این امر پیامدهای مثبتی به دنبال نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 408 هزار نفر در استان عضو شبکه تعاونی های روستایی هستند.

مدیر کل تعاون روستایی گیلان تاکید کرد: با توجه به اینکه این تعداد از جمعیت استان در شبکه تعاونی های روستایی عضو هستند در تعاون روستایی گیلان این پتانسیل وجود دارد که بیمه در بین این اعضاء فراگیر شود.