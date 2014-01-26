داور یک پنالتی را برای مس رفسنجان نگرفت/ از داوری رضایت ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، وینگو بگوویچ عصر یکشنبه در کنفرانس خبری پس از بازی تیم مس رفسنجان و پارسه تهران که در ورزشگاه شهدای نوش آباد برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی خوبی را شاهد بودیم و از بازی تیمم راضی هستم.

وی با ذکر این مطلب که این بازی یکی از بهترین بازیهایی بود که از زمان آمدن در رفسنجان از تیم مس مشاهده کرده است، یادآور شد: یکی از دلایلی که باعث شد در این بازی نتیجه لازم را نگیریم این بود که مهاجمان ما موقعیتهای 100 درصد گلزنی را از دست دادند.

سرمربی مس رفسنجان با گلایه از داوری این بازی، ابراز داشت: من از داوری مسابقه رضایت ندارم چرا که یک پنالتی مسلم را برای تیم ما نگرفت و به چند بازیکن ما بی دلیل کارت زرد نشان داد.

بگوویچ در پاسخ خبرنگاری که از او درباره سریال چهار تساوی پی در پی تیمش و اینکه با توجه به این تساوی ها چقدر شانس صعود به رده های بالای جدول را دارید سوال کرد، تصریح کرد: ما تلاش خود را انجام می دهیم و ناامید هم نیستیم.

وی در ادامه گفت: ما با برنامه جلو می رویم و امیدواریم در بازیهای پیش رو امتیازهای از دست رفته را جبران کنیم.

از تساوی راضی هستم

سرمربی تیم پارسه تهران نیز در این کنفرانس خبری اظهار داشت: بازی کردن در مقابل تیمی که وینگو بگوویچ سرمربی آن است آسان نبود و من به هر حال از تساوی در خانه حریف راضی هستم.

بهمن عابدینی همچنین در پاسخ به این سوال که چقدر شانس صعود برای تیم خود برای صعود به لیگ برتر قائل هستید، گفت: تیم پارسه با توجه به هزینه هایی که انجام داده و بازیکنانی که دارد بی شک برای صعود به لیگ برتر می جنگد.

