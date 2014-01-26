فولاد مقابل پرسپولیس به حق خود رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی پس از بازی تیمش برابر پرسپولیس تهران در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های جام حذفی در نشست خبری اظهار کرد: ابتدا جا دارد به هواداران خود این پیروزی را تبریک بگوییم زیرا حضور پرشور آنها در ورزشگاه روحیه بازیکنان را بالا برده بود و در این بازی آنها برای ما سنگ تمام گذاشتند.

وی افزود: تیم ما برابر تیم خوب پرسپولیس بازی قابل قبول و با برنامه ای ارائه داد و نتیجه خوبی را نیز کسب کردیم.

سرمربی تیم فولاد خوزستان ادامه داد: ما در جریان بازی می توانستیم سرنوشت این بازی را تعیین کنیم ولی خیلی از فرصت های ما هدر رفت.

وی اظهار کرد: در جریان بازی جدای از بازیکنان دو تیم، دروازه بانان نیز نقش تعیین کننده ای داشتند و اجازه ندادند تکلیف پیروز میدان در جریان بازی مشخص شود.

فرکی تصریح کرد: سعی کردیم در طول 120 دقیقه تدابیر تاکتیکی خود را به خوبی در زمین پیاده کنیم و تعویض هایی که انجام دادیم در پایان بازی نتیجه خوبی برای ما داشت.

وی بیان کرد: بازیکنان ما فوتبال زیبا و هدفداری را دنبال می کردند و حتی در وقت اضافه نیز تیم ما برتر میدان بود.

سرمربی تیم فولاد خوزستان افزود: همه چیز با برنامه و حساب و کتاب پیش رفت و همه این شرایط خوب را مدیون بازیکنان و هواداران خود هستیم.

وی ادامه داد: ما وظیفه داریم که در دو جام به چیزی که حقمان است برسیم در لیگ نمی دانم چه جایگاهی را کسب می کنیم ولی با این وجود تمام تلاش خود را می کنیم تا جزو تیم های بالای جدول باشیم.

فرکی بیان کرد: تیم ما در این بازی فشار زیادی را متحمل شد ولی متاسفانه بازی لیگ ما را 4 روز بعد تعیین کردند که به عقیده من این عادلانه نیست.