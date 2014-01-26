تامین آب شرب رفسنجان در درازمدت در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهری عصر یکشنبه در نشست مجمع عمومی شرکت آب و فاضلاب شهرستان رفسنجان اظهار داشت: آب شرب رفسنجان از دو طرح تامین می‌شود که بخشی از آن از دشت بردسیر و بخشی از دشت شهرستان رفسنجان است.

وی با بیان اینکه دو برنامه برای تأمین آب شرب رفسنجان در دستور کار مدیریت استان کرمان است، افزود: یکی از طرحها، طرح انتقال آب از دو حلقه چاه در حوزه بردسیر است که بخشی از آن عملیاتی و اجرایی شده و یک طرح انتقال آب حوزه به حوزه از بهشت‌آباد و دریای عمان است که در دراز مدت انجام می‌ شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان همچنین به مشکل آب شهر بهرمان رفسنجان پرداخت و تصریح کرد: یکی از اولویت‌های اساسی ما در مدیریت آب استان گره‌گشایی از مشکل تامین آب بهرمان در شش ماه نخست سال آینده است که در این راستا یک مخزن در حال ساخت است.

حضور 70 هزار مشترک آب شهری در رفسنجان

مدیر امور آب و فاضلاب شهری رفسنجان نیز د این نشست از وجود نزدیک به 70 هزار مشترک آب شهری در رفسنجان خبر داد و گفت: طول خطوط انتقال آب در رفسنجان 312 کیلومتر است و آب شهرستان رفسنجان از 35 حلقه چاه توسط دو ایستگاه پمپاژ تامین می‌شود.

عباس سالاری ادامه داد: طول خطوط شبکه توزیع آب در این شهرستان ‌هزار و 280 کیلومتر و حجم مخازن نیز 69 هزار و 500 متر مکعب است.

این مسئول تصریح کرد: نزدیک به 70 هزار مشترک آب در شهرستان رفسنجان وجود دارد و شبکه آب و فاضلاب این شهرستان هفت شهر شامل کشکوئیه، نوق، صفائیه، بهرمان، سرچشمه، حسین‌آباد و انار را زیر پوشش دارد.

وی درباره سالن همایش‌های شرکت آب و فاضلاب شهرستان نیز اظهار داشت: این سالن با زیربنای 60 متر مربع از محل اعتبارات داخلی شرکت ساخته شده است.

در مراسم امروز با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، سالن همایش‌های شرکت آب و فاضلاب رفسنجان به بهره‌برداری رسید.



