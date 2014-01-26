جشن توانمندسازی مددجویان با حضور رئیس جمهور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امید عصر یکشنبه در جمع مدیران کمیته امداد مازندران، اظهار داشت: این مراسم اردیبهشت ماه سال آتی با حضور رئیس جمهور برگزار می شود.

وی میزان درآمد طرح های خودکفایی و اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد را سالانه 10 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: توجه به اشتغالزایی مددجویان روز به روز بیشتر شده است.

وی عنوان کرد: سهم اشتغال مددجویان کمیته امداد از هفت درصد در سال 80 به 30 درصد در سال 89 رسیده و این میزان در سال قبل نیز بیشتر شده است.

امید با اظهار اینکه، امسال سال خوبی برای توانمندسازی مددجویان بوده است، عنوان کرد: دو درصد از منابع صندوق توسعه ملی به اشتغالزایی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد مازندران تخصیص داده می شد که اکنون به پنج درصد رشد یافته است.

معاون اشتغالزایی و خودکفایی کمیته امداد کشور، میزان ایجاد اشتغال توسط این نهاد را 85 هزار شغل بیان کرد و گفت: این میزان درحال حاضر به رشد 15 درصدی رسید که امیدواریم تا پایان سال 120 هزار شغل ایجاد شود.

وی با تاکید بر ایجاد مشاغل خرد یادآورشد: ایجاد مشاغل خرد در دیگر کشورها مورد توجه اساسی قرار دارد و باید به این بخش توجه اساسی شود.

امید بر لزوم ساماندهی مشاغل کوچک و تبدیل آن به اشتغال پایدار افزود: مازندران در جذب اعتبارات و پایدارسازی مشاغل رتبه ممتاز کشور را دارد.