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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۲۱:۳۶

امید:

جشن توانمندسازی مددجویان با حضور رئیس جمهور برگزار می شود

جشن توانمندسازی مددجویان با حضور رئیس جمهور برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون کمیته امداد کشور از برگزاری جشن توانمندسازی مددجویان کمیته امداد با حضور رئیس جمهور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امید عصر یکشنبه در جمع مدیران کمیته امداد مازندران، اظهار داشت: این مراسم اردیبهشت ماه سال آتی با حضور رئیس جمهور برگزار می شود.

وی میزان درآمد طرح های خودکفایی و اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد را سالانه 10 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: توجه به اشتغالزایی مددجویان روز به روز بیشتر شده است.

وی عنوان کرد: سهم اشتغال مددجویان کمیته امداد از هفت درصد در سال 80 به 30 درصد در سال 89 رسیده و این میزان در سال قبل نیز بیشتر شده است.

امید با اظهار اینکه، امسال سال خوبی برای توانمندسازی مددجویان بوده است، عنوان کرد: دو درصد از منابع صندوق توسعه ملی به اشتغالزایی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد مازندران تخصیص داده می شد که اکنون به پنج درصد رشد یافته است.

معاون اشتغالزایی و خودکفایی کمیته امداد کشور، میزان ایجاد اشتغال توسط این نهاد را 85 هزار شغل بیان کرد و گفت: این میزان درحال حاضر به رشد 15 درصدی رسید که امیدواریم تا پایان سال 120 هزار شغل ایجاد شود.

وی با تاکید بر ایجاد مشاغل خرد یادآورشد: ایجاد مشاغل خرد در دیگر کشورها مورد توجه اساسی قرار دارد و باید به این بخش توجه اساسی شود.

امید بر لزوم ساماندهی مشاغل کوچک و تبدیل آن به اشتغال پایدار افزود: مازندران در جذب اعتبارات و پایدارسازی مشاغل رتبه ممتاز کشور را دارد.

کد مطلب 2222193

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