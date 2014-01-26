هدف ما پایان دادن به خونریزی ها در سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، فیصل المقداد گفت: ما جدی هستیم و به دنبال تهیه نان برای همه ملت سوریه هستیم.نه ما و نه رهبر ملت سوریه ممکن نیست که برای تهیه نان برای ملت کوتاهی کنیم.

معاون وزیرخارجه سوریه بیان کرد: تلاش ما از تلاش دو سال قبل خارج کردن زنان و کودکان از حمص بوده است اما موفق نشدیم.

وی افزود: به اینجا آمده ایم تا حقایق را بگوییم و به خونریزی ها پایان بدهیم.تلفاتی که درباره آن مبالغه می شود بیشتر از شهروندان و ملت ما بوده است.

المقداد تاکید کرد: برای ما دردناک است هنگامی که می دانیم کمک های ما به اردوگاه الیرموک نمی رسد.گروههای مسلح به کاروانهای کمک رسانی به اردوگاه الیرموک تیراندازی می کنند.

وی افزود: حمص یک شهر سوری است و در اثر حملات گروههای مسلح ویران شده است.موضوع کمکهای انسانی موضوع اساسی در ژنو نیست.