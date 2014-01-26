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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۲۱:۳۳

پس از شکست برابر صبای قم؛

قطع همکاری باشگاه داماش با ناظمی/ نظرمحمدی سرمربی موقت شد

قطع همکاری باشگاه داماش با ناظمی/ نظرمحمدی سرمربی موقت شد

قائم مقام باشگاه داماش گیلام پس از شکست تیم فوتبال این باشگاه برابر صبای قم در هفته بیست و چهارم لیگ برتر، از قطع همکاری با افشین ناظمی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قلی‌زاده قائم مقام باشگاه داماش گیلان از قطع همکاری با افشین ناظمی سرمربی این تیم و انتخاب علی نظرمحمدی به عنوان سرمربی موقت این باشگاه تا معرفی سرمربی جدید خبر داد.

قلی‌زاده در ادامه خاطرنشان کرد: تیم داماش در نیم فصل دوم تنها 4 امتیاز کسب کرد که اصلا قابل قبول نبوده و شایسته فوتبال گیلان نیست، به همین دلیل نظر محمدی فعلا هدایت تمرینات را برعهده خواهد گرفت.

تیم فوتبال داماش گیلان عصر یکشنبه و در هفته بیست و چهارم رقابتهای لیگ برتر در زمین صبای قم پیروزی 2 بر یک را با شکست 3 بر 2 عوض کرد و ششمین شکست متوالی خود را در رقابتهای لیگ برتر تجربه کرد. این تیم در حال حاضر با 22 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و راه‌آهن سورینت در جایگاه دوازدهم جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار گرفته است.

کد مطلب 2222197

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