قطع همکاری باشگاه داماش با ناظمی/ نظرمحمدی سرمربی موقت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قلی‌زاده قائم مقام باشگاه داماش گیلان از قطع همکاری با افشین ناظمی سرمربی این تیم و انتخاب علی نظرمحمدی به عنوان سرمربی موقت این باشگاه تا معرفی سرمربی جدید خبر داد.

قلی‌زاده در ادامه خاطرنشان کرد: تیم داماش در نیم فصل دوم تنها 4 امتیاز کسب کرد که اصلا قابل قبول نبوده و شایسته فوتبال گیلان نیست، به همین دلیل نظر محمدی فعلا هدایت تمرینات را برعهده خواهد گرفت.

تیم فوتبال داماش گیلان عصر یکشنبه و در هفته بیست و چهارم رقابتهای لیگ برتر در زمین صبای قم پیروزی 2 بر یک را با شکست 3 بر 2 عوض کرد و ششمین شکست متوالی خود را در رقابتهای لیگ برتر تجربه کرد. این تیم در حال حاضر با 22 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و راه‌آهن سورینت در جایگاه دوازدهم جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار گرفته است.