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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۲۱:۴۴

نورزاد:

عدم حضور مديران بهشهر در برنامه هاي مناسبتي توجيه پذير نيست

عدم حضور مديران بهشهر در برنامه هاي مناسبتي توجيه پذير نيست

بهشهر - خبرگزاری مهر: فرماندار بهشهر با اشاره به عدم حضور برخي از مديران شهرستاني در برنامه ها گفت: عدم حضور مديران در برنامه هاي مناسبتي توجيه پذير نيست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقي نورزاد يكشنبه شب در ستاد برنامه ريزي دهه فجر بهشهر اظهار داشت: شايد به دليل كثرت و فراواني برخي برنامه ها، مديران شخصا" در برنامه حاضر نشوند كه بايد معاونين خود را به برنامه ها راهي كنند.

وي افزود: حضور مسئولين در برنامه هاي مختلف نياز جامعه است و بايد همه ما در جايگاهي كه قرار داريم جوابگوي مردم باشيم.

نورزاد با تاكيد بر حضور فعال مسئولان در برنامه هاي دهه فجر يادآور شد: حضور مديران ادارات و روساي كميته هاي 19 گانه و يا معاونين در برنامه ها الزامي است.

فرماندار بهشهر با بيان اينكه جشن ملي و انقلابي بايد متفاوت تر از ديگر برنامه ها برگزار شود اضافه كرد: انقلاب ما متفاوت از انقلابهاي ديگر است و لذا برنامه هاي متفاوت در اين دهه و در جهت تبيين مناسب انقلاب برگزار شود.  

نورزاد گفت: تلاش ما در جهت برنامه هاي فرهنگي در اين دهه است چرا كه انقلاب ما يك انقلاب فرهنگي بوده است و لذا برنامه هاي دهه فجر بايد با نيت خدايي و با هدف انجام كار فرهنگي و اثرگذار برگزار شود.

وي با تاكيد بر حضور پررنگ و حماسي مردم در برنامه هاي دهه فجر افزود: اين انقلاب از همين مردم و توسط آحاد جامعه شكل گرفته و به اين جايگاه رسيده و بايد برنامه هاي دهه فجر با اولويت مردم و جوانان باشد.

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز با تاكيد بر برگزاري برنامه هاي شاد اظهار داشت: رويكرد همه برنامه هاي ما شاد و در جهت تبيين انقلاب براي نسل جوان و نوجوان جامعه است.

علي اصغر باباكوهي اشرفي گفت: با توجه به حساسيت فراوان در بهشهر و رعايت موازين ديني و اسلامي در اجراي برنامه هاي شاد مميزي ها رعايت شده و با هماهنگي لازم برنامه ها اجرا مي شود و مشكلي وجود ندارد.

وي افزود: برگزاري جنگ فجر، اجراي سيرك، نشست هاي فرهنگي و هنري، نمايش كمدي، توزيع سي دي شعرها و نغمه هاي انقلاب و... از جمله برنامه هاي ما در ايام  دهه فجر در بهشهر است.

باباكوهي در ادامه بيان داشت: همه كارهاي امنيتي در رابطه با برگزاري برنامه هاي دهه فجر انجام شده و از همه مسئولان خواهشمنديم براي استفاده از بدنه هنري(هنرمندان، كانون تبليغات و...) در برگزاري مراسمات از اداره ارشاد استعلام دريافت كنند.
 

کد مطلب 2222199

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