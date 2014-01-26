تظاهرات مردم هرات در محکومیت حمله انتحاری به وزیر اسبق انرژی و آب افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر پاکستان امروز یکشنبه در گفتگو با رادیو پاکستان با اشاره به تمایل واشنگتن برای گسترش همکاریها با اسلام آباد در زمینه افغانستان تاکید کرد این موضوع نشان می دهد که آمریکا اهمیت پاکستان را پس از خروج نیروهایش از افغانستان درک کرده است.



رویترز نیز از تظاهرات مردم هرات در محکومیت حمله انتحاری به اسماعیل خان وزیر اسبق انرژی و آب، معاون اول عبدالرب رسول سیاف از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان و یکی از چهره‌ های سرشناس جهادی در افغانستان خبر داد.