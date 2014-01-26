طرح يك روز بدون كيف در مدارس بهشهر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم ثلاثي يكشنبه شب در ستاد برنامه ريزي دهه فجر بهشهر اظهار داشت: كميته فرهنگي با هدف نشاط آفريني در جامعه، برنامه هاي مختلف بصيرتي، ارزشي، ديني و... را در دست اقدام دارد.



وي يادآور شد: برگزاري يادواره شهداي انقلاب، يادواره شهداي فرهنگي، زنگ انقلاب، ديدار با امام جمعه و برنامه هاي مختلف فرهنگي و نشست هاي بصيرتي ازجمله برنامه هاي در دست اقدام ما است.



مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بهشهر نيز اظهار داشت: انقلاب ما انقلاب ارزشي و فرهنگي است و برنامه‌های دهه فجر بايد ارزشی محور و با هدف معرفی توانمندی‌ها باشد.



حجت الاسلام مهدي خوشرو افزود: برنامه هاي دهه فجر امسال پر شور تر از گذشته و با محوريت مردم و بصيرت زايي برگزار مي شود.



وي با بيان اينكه حضور مسئولين در برنامه هاي دهه فجر بايد ارزشي، بسيجي و جهادي باشد يادآور شد: كم كاري از هيچ مسئولي در طول برگزاري برنامه هاي دهه فجر پذيرفته نيست.



خوشرو ادامه داد: همه ما بايد با حضور گسترده خود در برنامه ها، مردم را به انقلاب و ارزش هاي انقلاب ثابت قدم تر كنيم و بدانيم همه ما مديون خون شهدا و امام راحل هستيم.



وي با بيان اينكه ما بدهكار شهدا هستيم گفت: ياد و خاطره شهدا در جامعه بايد بعنوان يك ارزش جمعي باشد و لذا غبارروبي مزار شهدا در دهه فجر بايد بصورت جمعي و با حضور مديران دستگاههاي مختلف برگزار شود.



خوشرو افزود: برنامه هاي دهه فجر بايد استوار و با برنامه ريزي مناسب و ارزشي برگزار شود تا مردم در جشن 35 سالگی انقلاب بتوانند صلابت خود را بیش از گذشته به جهانيان نشان دهند.



مسئول روابط عمومي شهرداري بهشهر هم در ادامه بيان داشت: اذين بندي و زيبا سازي شهر با همكاري شهرداري بهشهر و اعضاي عضو اين كميته دهه فجر برگزار مي شود كه بايد در اين راستا با تمام توان وارد شوند.



فاطمه ذبيح پور در این نشست بر لزوم هماهنگی و برگزاری هرچه باشکوه تر و متفاوت تر ویژه برنامه ها و آئین های گرامی داشت دهه فجر امسال تأکید كرد و يادآور شد: بايد برنامه هاي دهه فجر و آذين بندي ها توسط مسئولين جدي گرفته شده و از هم اكنون انجام شود.



وي گفت: برنامه ريزي براي آذين بندي معابر و خيابان ها، سردرب مغازه ها و پاساژها، ادارات و... انجام شده و بايد تسريع در انجام آذين بندي ها رعايت شود.

