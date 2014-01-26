دهه فجر فرصتی برای آشنایی نسل نو با انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا ذاکری شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد داخلی دهه فجر 2 بهمن 92 افزود: برگزاری با کیفیت و مطلوب برنامه‌های گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر بهترین راه برای یادآوری خدمات ارزنده نظام اسلامی است.

وی تصریح کرد: دهه فجر یادآوررهای مردم مبارز و قهرمان ایران از یوغ استبداد حکومت 2 هزار و 500 سال ستم شاهنشاهی و پیروزی شکوهمند انقلامی اسلامی است، پس شایسته است همه مردم در تبیین عوامل موثر پیروزی انقلاب اسلامی و عوامل موثر در شکست دشمن تلاش کنند.

ذاکری ادامه داد : دهه فجر سرآغاز پیروزی بزرگ ملت سرافراز ایران بر استکبار جهانی و پرتو افشانی اسلام ناب محمدی(ص) در این کشور است، از اینرو این ایام مبارک و خجسته باید با همکاری هیئات مذهبی و هیئت امنای مساجد و روحانیون و مداحان و دستگاه های اجرایی به بهترین شیوه ممکن گرامی داشته شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی محمودآباد اظهار داشت: باید در برنامه‌های دهه مبارک فجر اهداف تشکیل انقلاب و نقش برجسته امام خمینی(ره) برای همه مردم بازگو شود چون انقلاب ما انقلابی دینی بوده که مالامال از ارزش‌های مذهبی است.

وی گفت: انقلاب اسلامى در همه‏ ابعاد فردى و اجتماعى، داخلى و خارجى، سياسى و اقتصادى و فرهنگى، اهداف بسيار بلندى براى مردم و دولت ترسيم کرده است واين اهداف عمدتاً برگرفته از قرآن و سنت بوده كه عمدتاً در كلام امام خمينى (ره) و شعارهاى مردم متجلى شده‏ اند.

حادثه ششم بهمن آمل از وقایع بزرگ انقلاب است

رئیس اداره تبلیغات اسلامی محمودآباد گفت: حادثه ششم بهمن آمل یکی از حوادث مهم انقلاب بود که مردم ولایت مدار و حومه آمل با بصیرت در برابر دسیسه های دشمن و منافقین و کمونیسم ها مقاومت کردند.

حجت الاسلام ذاکری افزود: حادثه ای که سال 60 در شهر هزار سنگر آمل اتفاق افتاد از رویدادهای تاریخی کشور ما به حساب می آید و آنقدر مهم بود که حضرت امام راحل در وصیت نامه شان این حادثه را یادآور شدند.

وی تصریح کرد: دشمنان به خیال خام خود فکر می کردند مردم از انقلاب و نظام خسته شدند که در سال 60 نقشه حمله به شهر آمل را کشیده و به این شهر حمله کردند ولی با بصیرت و آگاهی مردم روبرو شده و شکست سنگینی خوردند.