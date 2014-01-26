به گزارش خبرگزاری مهر، محمدکاظم مداحی­فرد در جلسه هماهنگی مسابقات شنای قهرمانی کشور با بیان این مطلب که استخر انقلاب شیراز از تاریخ هشتم بهمن ماه میزبان مسابقات شنای قهرمانی کشور پسران در دو رده سنی 12-11 و 14-13 سال است از تلاش تمامی اعضا وخانواده شناگران تشکر کرد.

دراین جلسه منصور سپهری عضو هیئت رئیسه شنای فارس ضمن اشاره به پتانسیل بالای شنای فارس و موفقیتهای گذشته تیمهای فارس در رده های مختلف به بیان برخی از کمبودها در دوره های قبل پرداختند و در رابطه با حل این موارد پیشنهاد هایی رابیان کرد.

وی همچنین ضمن تشکر از مسئولان برگزاری مسابقات خواهان اختصاص جامی برای با اخلاق ترین تیم شرکت کننده در این مسابقات شدند.

در ادامه جلسه میرپور با اشاره به اینکه در مجموع دو رده سنی این مسابقات در 35 رشته و به صورت مقدماتی و نهایی به مدت چهار روز در استخر انقلاب شیراز برگزار می شود، با ارائه برنامه های صورت گرفته برای برگزاری هرچه با شکوه تر این مسابقات به تشریح برنامه های پیش رو پرداختند. در پایان این جلسه مداحی فرد با بیان اینکه پتانسیل، توانایی و اعتماد به هیئت شنای استان فارس از جانب فدراسیون مهمترین عاملی بود که باعث شد که شیراز میزبان مسابقات شنای قهرمانی کشور شود خواستار تلاش همگان برای برگزاری هر چه بهتر مسابقات شده و ابراز امیدواری کرد با تلاش مربیان وتیم های فارس شاهد تکرار قهرمانی های فارس در این مسابقات باشیم.

ترکیب نهایی تیم شنای فارس برای شرکت در مسابقات شنای قهرمانی کشور اعلام شد

علی نعمتی مدیر روابط عمومی هیئت شنای استان فارس گفت: براساس نظر مربیان و تائید رئیس هیئت شنای استان لیست اعضاء تیم شنای استان فارس برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور که از صبح روز سه شنبه 8 بهمن ماه به مدت چهار روز به میزبانی هیئت شنای استان فارس در استخر انقلاب شیراز برگزار می شود بدین شرح اعلام شد.

وی افزود: بر این اساس در رده سنی 12-11 سال اعضاء تیم فارس عبارتند از امیرارسلان سلطانی مقدم، آرین صارمی، محمدجواد کرمی، متین تاجیک زاده، ارشیاء زارع، علی غلامدوست به مربیگری محمد حسین فرزام فر و سرپرستی حمید صداقت.

مدیر روابط عمومی هیئت شنای استان فارس بیان کرد: در رده سنی 14-13 سال تیم فارس متشکل است از پارسا حکمت ، محمدمهدی ملازم، کیامهر صفایی، نیما چمن پرور حقیقی، محمد صالح شجاعی با مربیگری حسین کریم زاده و سرپرستی حمید صداقت در این مسابقات حضور خواهند یافت.

وی با تاکید بر نتایج درخشان تیم های فارس در مسابقات شنای قهرمانی کشور ابراز امیدواری کرد که شاهد تکرار قهرمانی تیم های فارس در کشور باشیم.