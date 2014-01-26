تسهیلات جدید بازار مسکن را از رکود خارج می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید فرشید موسوی عصر یکشنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: همچنین این تسهیلات بازار مسکن را دچار رکود تورمی نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه 120صنعت در کشور با صنعت مسکن مرتبط است، اظهار داشت: رکود مسکن موجب تعطیلی بسیاری از کارخانه ها شده و افراد زیادی را بیکار می کند.

وی اضافه کرد: اگر بازار مسکن پویا باشد موجب رشد اشتغال و تولید در کشور خواهد شد.

موسوی با تشریح جزئیات افزایش تسهیلات مسکن افزود: این تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم مسکن پرداخت می‌شود و بانک مسکن نقش واسط بین مردم و سازمان بورس را برای استفاده آسان مردم از این تسهیلات، ایفا می‌کند.

مدیر امور شعب بانک مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد با تشریح نحوه دریافت این تسهیلات بیان کرد: برخی افراد از نحوه اعطای این تسهیلات اطلاع کامل ندارند و فکر می‌کنند مبالغی که برای خرید این اوراق می‌پردازند به حساب درآمد بانک مسکن واریز می‌شود در صورتی که این مبلغ ارزش معاملاتی اوراق مذکور بوده و به حساب دارنده اوراق واریز می‌شود.

وی تصریح کرد: در راستای توافق بانک مسکن و سازمان بورس، هر شعبه از این بانک با مجهز شدن به سیستم فرابورس، خدمات لازم را برای خانه‌دار شدن مردم و رفاه حال آنان انجام می‌دهد.

وی میزان این تسهیلات برای تازه مزدوجین را 50میلیون تومان و برای دیگران 35 میلون تومان عنوان کرد و گفت: 10میلیون تومان نیز تسهیلات جعاله پرداخت می شود.

موسوی در ادامه همچنین به مزایای حساب ممتاز اشاره کرد و گفت: حساب ممتاز یک ساله در مجموع 23.5 درصد سود روز شمار پرداخت می‌کند و قابل دریافت و پرداخت است.

این مسئول بانکی همچنین با اشاره به 75 مین سالگرد تاسیس بانک مسکن از بخشودگی جرائم بدهی های معوق مشتریان این بانک در صورت تسویه بدهی خود خبرداد.