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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۲۲:۰۱

موسوی مطرح کرد:

تسهیلات جدید بازار مسکن را از رکود خارج می کند

تسهیلات جدید بازار مسکن را از رکود خارج می کند

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیر امور شعب بانک مسکن کهگیلویه و بویراحمد گفت: تسهیلات جدید رکود در بازار مسکن را از بین می برد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید فرشید موسوی عصر یکشنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: همچنین این تسهیلات بازار مسکن را دچار رکود تورمی نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه 120صنعت در کشور با صنعت مسکن مرتبط است، اظهار داشت: رکود مسکن موجب تعطیلی بسیاری از کارخانه ها شده و افراد زیادی را بیکار می کند.

وی اضافه کرد: اگر بازار مسکن پویا باشد موجب رشد اشتغال و تولید در کشور خواهد شد.

موسوی با تشریح جزئیات افزایش تسهیلات مسکن افزود: این تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم مسکن پرداخت می‌شود و بانک مسکن نقش واسط بین مردم و سازمان بورس را برای استفاده آسان مردم از این تسهیلات، ایفا می‌کند.

مدیر امور شعب بانک مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد با تشریح نحوه دریافت این تسهیلات بیان کرد: برخی افراد از نحوه اعطای این تسهیلات اطلاع کامل ندارند و فکر می‌کنند مبالغی که برای خرید این اوراق می‌پردازند به حساب درآمد بانک مسکن واریز می‌شود در صورتی که این مبلغ ارزش معاملاتی اوراق مذکور بوده و به حساب دارنده اوراق واریز می‌شود.

وی تصریح کرد: در راستای توافق بانک مسکن و سازمان بورس، هر شعبه از این بانک با مجهز شدن به سیستم فرابورس، خدمات لازم را برای خانه‌دار شدن مردم و رفاه حال آنان انجام می‌دهد.

وی میزان این تسهیلات برای تازه مزدوجین را 50میلیون تومان و برای دیگران 35 میلون تومان عنوان کرد و گفت: 10میلیون تومان نیز تسهیلات جعاله پرداخت می شود.

موسوی در ادامه همچنین به مزایای حساب ممتاز اشاره کرد و گفت: حساب ممتاز یک ساله در مجموع 23.5 درصد سود روز شمار پرداخت می‌کند و قابل دریافت و پرداخت است.

این مسئول بانکی همچنین با اشاره به 75 مین سالگرد تاسیس بانک مسکن از بخشودگی جرائم بدهی های معوق مشتریان این بانک در صورت تسویه بدهی خود خبرداد.

کد مطلب 2222208

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