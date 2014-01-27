99 درصد مراجعه کنندگان به گمرک زنجان فعالان اقتصادی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد برکابیان شامگاه یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر گمرک استان، افزود: گمرک ایران طبق قانون یک سازمان حاکمیتی است و در اقتصاد کشور نقش بسیار مثمر ثمری دارد.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه بیشترین مراجعه کنندگان به گمرک فعالان اقتصادی هستند باید دست این فعالان را بگیریم و حمایت های لازم از آنها را داشته باشیم.

مدیر گمرک استان زنجان، به برنامه سالهای آتی خود اشاره کرد و گفت: ارائه تسهیلات قانونی، تسریع در امور تجاری، بهره گیری از روش های جدید الکترونیکی و برای سهولت بهتر در کارها، استقرار واحدهای متولی و رفع تدریجی مشکلات گمرگ این استان از برنامه های مهم است.

برکابیان تاکید کرد: در گمرک استان زنجان وفاق و همدلی خوبی وجود دارد که در این راستا با این رابطه دوستانه باید با حرکت در مسیر قانونی در پیشبرد اهداف گمرک استان مفید باشیم.

وی در ادامه تاکید کرد: گمرک استان زنجان پتانسیل یعنی بخش خصوصی را دارد و باید از این پتانسیل به خوبی استفاده کند.

در ادامه این مراسم مدیر گمر ک سابق استان زنجان گفت: در 10 ماهه نخست امسال گمرگ 216 میلیون دلار صادرات، 207 میلیون دلار واردات و 50 میلیارد تومان درآمد زادیی داشته و این مهم بسیار رضایتبخش است.

موسی محمدی گنجه افزود: در این زمینه در آمد گمرگ این استان در مقایسه با دوسال گذشته رشد شش برابری داشته و این نتیجه با کمترین امکانات و تجهیزات انجام گرفته است.

وی گفت: بیش از 90 درصد مراجعه کنندگان گمرگ این استان را فعالان اقتصادی و تولید کنندگان مختلف تشکیل می دهند و برای ارائه خدمات بهتر اقداماتی لحاظ شده است.

مدیر کل سابق گمرک استان زنجان افزود: بهره گیری از روش های جدید الکترونیکی و برای سهولت بهتر در کارها،استقرار واحدهای متولی و رفع تدریجی مشکلات گمرگ این استان از برنامه های مهم این سازمان است.