هنرمندان قرآنی به ابوظبی رفتند/ از نقاشی تا صنایع دستی ایران در حلقه اعراب

پیام آریایی، دبیر اجرایی نمایشگاه جهانی «جایگاه قرآن کریم» در مورد دلایل طراحی این پروژه جهانی به خبرنگار مهر گفت: با اعتقاد به این اصل که هنر شکافنده مرزها و نزدیک‌کننده افکار است لازم است امروز با زبانی روزآمد و موثر که می‌تواند زبان هنر اصیل ایرانی باشد به ترویج بیش از پیش مفاهیم بلند قرآن در بستری مشترک میان تمام فرهنگ‌ها، اعم از مسلمان یا غیرمسلمان در قالب فعالیت‌های فرهنگی بپردازیم.

وی افزود: در دوره حاضر که تجلی هنر ناب و اصیل ایرانی کمرنگ‌تر از جلوه آن در بلندای قله‌های جلال و شکوه سده‌های گذشته است، می‌توان با برگزاری جشنواره‌هایی فاخر در سطوح عالی، هنر اصیل ایرانی مجددا با حضور و همکاری اساتید و هنرمندان این مرز و بوم توان خویش را باز یافته و قدم در راه درخششی دوباره گذارد.

آریایی ادامه داد: نمایشگاه بزرگ جایگاه قرآن کریم در هنر ایران که مجموعه آثار هنرهای سنتی و صنایع دستی هنرمندان برجسته و تراز اول ایران است به مناسبت ایام فرخنده میلاد نبی اکرم (ص) در گالری‌های هنری قصر الامارات شهر ابوظبی، توسط موسسه فرهنگی آراد به عنوان دبیرخانه اجرایی این پروژه با حمایت شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی و همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در امارات عربی متحده برگزار شده است.

دبیر اجرایی این نمایشگاه متذکر شد: امروز استفاده از هنر که زبان مشترک تمام جهان و جهانیان است می‌تواند بهترین راه برای معرفی پیام‌های انسانی، اخلاقی و معنوی باشد. طرح حاضر راهکاری است هدفمند با رویکردی کاملا فرهنگی و عملکردی جهانی که با بکارگیری ظرافت هنر به ارائه توان فرهنگی ایران می‌پردازد و این نمایشگاه گام نخست برای آغاز به کار پروژه جهانی جایگاه قرآن کریم در هنر ایران است.

وی بیان کرد: این پروژه فعالیتی است بین‌المللی که توسط بخش خصوصی با مجوز و همراهی نهادهای فرهنگی، هنری و قرآنی کشور به صورت گسترده در دایره‌ای جهانی به نشر دستاوردهای فرهنگی هنرمندان ایرانی خواهد پرداخت. برگزاری نمایشگاه‌های هنری به عنوان یکی از مولفه‌های موثر در شکل‌گیری تبادلات فرهنگی میان کشورها می‌تواند زبان گویای ملت ایران برای ارائه توان و عمق آموزه‌های انسانی نهفته در فرهنگ کهن ایرانی اسلامی خود باشد.

آریایی ادامه داد: هنرمندان ایرانی همواره به دلیل برخورداری از توان فرهنگی به جا مانده از گذشتگان و نیاکان با زبانی رسا که همان زبان هنر متعالی است به ترویج پیام‌های اخلاقی و انسانی پرداخته‌اند. این پتانسیل یکتا و ارزشمند دستمایه تدوین طرح حاضر با عنوان پروژه جهانی جایگاه قرآن کریم در هنر ایران به منظور ارائه و معرفی هنرهای اصیل ایرانی به کارگرفته شده در کتابت قرآن کریم در سطح بین‌المللی شد.

دبیر اجرایی پروژه جهانی قرآن کریم بیان کرد: مخاطب این پروژه جهانی، هنرمندان و فرهیختگان هنری در جوامع مختلف هستند که به عنوان یکی از تاثیرگذارترین گروه‌های مرجع فکری در آن جامعه انتخاب شده‌اند. مطمئنا تاثیرگذاری این افراد بر بدنه فرهنگی جامعه هدف و پیرو آن عموم افراد آن جامعه در مرحله اول موجب تبادلات فرهنگی و هنری میان کشورها و در نهایت منجر به انتقال مفاهیم عمیق و متعالی انسانی خواهد شد.

پیام آریایی در مورد نمایشگاه جایگاه قرآن کریم در هنر ایران توضیح داد: این نمایشگاه به مدت 10 روز در شهر ابوظبی کشور امارات برگزار می‌‌شود و آثار هنرمندان کشور در یکی از بهترین گالری‌های هنری امارات به نمایش در خواهد آمد. در مدت برگزاری این نمایشگاه تعدادی از هنرمندان نیز در محل نمایشگاه حضور داشته و نشست‌های تخصصی در حاشیه این رویداد فرهنگی برگزار خواهد شد.