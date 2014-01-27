حرکت در مسیر قانونی ارتقای گمرک را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد نباتچیان شامگاه یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل گمرک استان زنجان، افزود: در حال حاضر استان زنجان دستخوش تغییرات و تحولات اساسی است چرا که استان شاهد مدیریت مدیران بومی بوده و این امر برای استان بسیار خوب است.



وی با اشاره به اینکه مدیران استانی از خود استان زنجان انتخاب می‌شوند اظهار داشت: باید مدیران بومی برای توسعه استان در همه حوزه ها به خصوص حوزه صنعت بسیار تلاش کنند.

رئیس خانه صنعت، استان زنجان گفت: عالم سرمایه داری و سرمایه گذاری در کشورمان دنیای بسیار کوچکی است و در عین حال پیچیدگی‌ها های خاص خود را دارد.



نباتچیان تاکید کرد: کوچکترین حرکت مدیران در عرصه سرمایه داران بدون اطلاع مدیران مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد به ویژه مدیرانی که در بخش تولید و صنعت فعالیت می‌کنند.



وی گفت: باید همه کارها بر اساس قانون باشد و مدیران حوزه صنعت باید به طور قانونی و با ضوابط کارها را پیش ببرند.

رئیس خانه صنعت استان زنجان یادآور شد: مدیر باید در حوزه ای که کار می کند با متخصص و با تجربه باشد چرا که این تخصص باعث موفقیت او می شود بنابراین اگر در کار خود موفق باشد نظام و مردم هم موفق خواهند شد.

نباتچیان موقعیت تولید کنندگان را بسیار بحرانی دانست و گفت: با توجه به شرایط کنونی تولیدکنندگان نیاز به کمک دارند و تولیدکنندگان با توجه به مشکلات در شرایط سختی فعالیت می‌کنند.



