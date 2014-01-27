49 واحد صنفی در ایجرود تعزیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا عزیزپور افزود: درراستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان واجرای مطلوب قوانین صنفی درچند نوبت درشهرستان ایجرود مبنی بر تقلب درکسب ، گرانفروشی ، عرضه کالای قاچاق و عدم رعایت ضوابط و مقررات صنفی ازسوی 49 واحد صنفی متخلف دراین شهرستان پرونده هایی دراین خصوص در شعب تعزیرات حکومتی تشکیل گردید.

وی اظهار داشت: بر اساس این گزارش پس از بررسی پرونده ها در شعب تعزیرات حکومتی استان ، تخلفات محرز تشخیص و مطابق قانون ، عوامل تخلف به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 158 میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شدند.



مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان، به محکومیت 119 میلیونی قاچاقچی انواع لوازم آرایشی در اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان اشاره کردوگفت: قاچاقچی انواع لوازم آرایشی خارجی در اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان به ضبط و معدوم نمودن کالاهای مکشوفه و جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

عزیزپور تاکید کرد: به موجب حکم قطعی شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان قاچاقچی انواع لوازم آرایشی خارجی علاوه بر ضبط و معدوم نمودن کالاهای مکشوفه و مورد قاچاق به پرداخت مبلغی بالغ بر 119 میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم شد.

بخش دیالیز بیمارستان ایجرود از تراکم بیماران کلیوی در زنجان می‌کاهد

مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان در مراسم افتتاح بیمارستان ایثار شهرستان ایجرود، گفت: افتتاح بخش دیالیز این بیمارستان از تراکم بیماران دیالیزی در بخش دیالیز بیمارستان ولیعصر(عج) زنجان جلوگیری می‌کند.



محمدرضا طهماسبی افزود: تعداد 2 اتاق با امکانات جانبی و با گنجایش 4 تخت دیالیز با موافقت رییس بیمارستان ایجرود برای دیالیز بیماران، تعیین شد.



وی شهرستان ایجرود را دارای 10بیمار دیالیزی دانست و تصریح کرد: بیماران کلیوی این شهرستان 3 بار در هفته برای دیالیز به مرکز دیالیز بیمارستان ولیعصر(عج) زنجان به طور دائم مراجعه می‌کنند و این رفت و برگشت طولانی در فصول مختلف سال هزینه‌های سنگینی را برای بیماران و خانواده آنان تحمیل می‌کند و سبب آسیب‌های جدی جسمی، روحی و روانی بیماران می‌شود.



مدیر انجمن کلیوی زنجان ادامه داد: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان، 2 دستگاه دیالیز برای بیمارستان ایثار ایجرود خریداری خواهدکرد.



طهماسبی تاکید کرد: فرماندار شهرستان ایجرود یک واحد مستقل جهت فعالیت دفتر انجمن کلیوی ایجرود اختصاص می‌دهد.