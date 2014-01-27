مازندران؛ گنجینه ناشناخته برای سرمایه گذاری خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، به تاکید کارشناسان اقتصادی، مازندران یکی از مستعد ترین استانهای کشور در داشتن جاذبه های سرمایه گذاری محسوب می شود و می توان با تاکید بر این توانمندیها و ارائه بستر مناسب و تسهیل فرآیند صدور مجوز، طرح های اقتصادی، سرمایه های فراوانی را به استان سرازیر کرد.

در حال حاضر که بسیاری از کشورها، اقدامات جدی را برای جذب سرمایه گذار خارجی بوسیله بسترسازی، حمایت از سرمایه گذاری و ایجاد جذابیت های سرمایه گذاری فراهم می کند، مازندران نیز می تواند با تاکید بر توانمندیها و زمینه ها و ارائه بستر مناسب تر، شفاف سازی و تسهیل فرآیند صدور مجوز، سرمایه های بیشتری را در استان جذب کند.

استاندار مازندران با بیان اینکه استان به عنوان قطب کشاورزی و گردشگری ایران شناخته شده، اظهار داشت: با این حال در کنار این قابلیت ها، مازندران از توانمندیهای قابل توجهی نیز در بخش صنعت و معدن برخوردار است.

ربیع فلاح جلودار افزود: مازندران به دلیل نزدیکی به مرکز و برخورداری از شبکه حمل و نقل جامه شامل حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی و دارا بودن بنادر فعال و نیروی آماده بکار فراوان، یکی از استانهای مستعد در زمینه توسعه صنعت بشمار می رود.

وی اظهار داشت: استقرار صنایع تبدیلی به دلیل تولید گسترده محصولات خام کشاورزی، دامی، شیلات و آبزیان و وجود معادن غنی در سطح استان و امکان فرآوری مواد معدنی در بخش صنعت از جمله پتانسیل هاست.

وی عنوان کرد: مازندران در زمینه گردشگری از امکانات و جاذبه های طبیعی و فرهنگی فراوانی در توسعه صنعت گردشگری و مبادلات فرهنگی در سطح منطقه ای ملی برخوردار است و با توجه به اهمیت اکوتوریسم در صنعت جهانگردی جهان، مازندران را به دلیل موقعیت طبیعی و جغرافیایی باید در بخش طبیعت گردی جزو استانهای برتر کشور به حساب آورد.

رفع موانع مشکلات سرمایه گذاری خارجی

فلاح جلودار ضمن اشاره به نقش واهميت موضوع جذب سرمايه گذاري خارجي، اظهار داشت: رفع موانع و مشكلات سرمايه گذاران خارجي داراي مجوز بايد در اولويت كاري دستگاههاي اجرايي، مسئولان استان و مركز خدمات سرمايه گذاري قرار گيرد.



رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري استان در ادامه جلوگيري ازانتصاب افرادغيرمسئول دراستان را يكي از راهكارهاي مناسب درجهت جذب منابع سرمايه گذاري خارجي بيان و پيشنهاد کرد تا اولويتهاي سرمايه گذاري استان با حضور متخصصان امر و دستگاههاي اجرايي مربوطه، مجدد مورد بازبيني و ارزيابي قرارگرفته و بسترهاي لازم براي جذب سرمايه گذاران خارجي فراهم شود.



ظرفیتهای بالای کشاورزی مازندران

رضا عظیمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز به قابلیتهای کشاورزی استان اشاره و اضافه کرد: ظرفیتها و توانمندیهای بالای کشاورزی از جمله زمین های حاصلخیز و مستعد، جنگل های انبوهف مراتتع غنی، دریای نیلگون مازندران، بارندگی مناسب از جمل قابلیتهاست.

وی اظهار داشت: آب و هوای مدیترانه ای، نیروی انسانی متخصص و جایگاه ویژه استان در تامین امنیت غذایی کشور یکی از زمینه های مهم جذب سرمایه های بین المللی است.

وی گفت: قابلیت توسع کشت گلخانه ای برای تولید گل و گیاهان زینتی، مزیت نسبی استان در تولید و صدور برخی محصولات کشاورزی و صنعتی و وجود ذخایر غنی مواد پروتئینی در دریای خزر و امکان توسعه صنایع شیلاتی از جاذبه های استان برای سرمایه گذاری به شمار می رود.

ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد نیز می گوید: این منطقه با دارا بودن اراضی وسیع پشتیبانی به مساحت هزار هکتار قبل افزایش تا دو هزار هکتار و قرار گرفتن در مسیر کریدور بین المللی ترانزیت شمال – جنوب فرصتی مهم برای سرمایه گذاری است.

سعید نعیمی افزود: این منطقه با بهره مندی از موقعیت خاص و استثنایی نقش مهمی را در ابعاد ملی و منطقه ای بعهده گرفته است.

وی یادآورشد: ساخت این مجتمع عظیم با عنایت به اهمیت استراتژیک دریای مازنردان و وجود بازارهای عظیم اراف آن همراه با پتانسیل هایی اقتصادی و تجاری فراوان مانند استخراج و سواپ منابع انرژی، حمل و نقل، ارتباطات و ترانزیت کالا با توجه به رسالت و مسئلیت بنادر کشور برای احراز جایگاه شایسته در عرص تجارت بین المللی مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین سید قاسم شریفی مدیرگمرک بندر امیرآباد نیز با اشاره به نقش مهم این گمرک در مبادلات کالا گفت: در 10 ماهه امسال یک‌میلیون و 835 هزار تن کالا به ارزش 153 میلیون دلار به کشورهای هدف صادر شده است.

وي افزود: از ابتدای سال‌جاری تاکنون بيش از 843 هزار تن کالای اساسی و نهاده‌های دامی به ارزش 475 میلیون دلار، وارد گمرک امیرآباد شد.

شريفي ادامه داد: در حال حاضر 65 درصد حجم و 66 درصد ارزش واردات گمرکات مازندران، از آن گمرک امیرآباد است.

مدير گمرك بندراميرآباد بهشهر، با اشاره به اينكه امكانات انبار در داخل بندر جوابگوي ميزان واردات و صادرات نيست خاطر نشان كرد: 29 باب انبار خارج از گمرك بندر در اختيار داريم.

شریفی با اشاره به اينكه گمرك اميرآباد، پنجمین گمرک وارداتی کشور است اضافه كرد: گمرك بندر اميرآباد بهشهر، بعد از بنادر مهمي همچون امام(ره)، شهید رجایی، انزلی و منطقه ویژه بوشهر است و در سطح بنادر مازندران رتبه اول، و در بنادر شمال کشور بعد از بندرانزلی داراي رتبه دوم هستيم.

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جذب سرمایه گذاری خارجی با دو ویژگی الف برخورداری از تکنولوژی و سیستم های رو هر صنعت و تامین منابع مالی به صورت سرمایه و حتی استقراض از صاحب سرمایه و تاثیر آن بر توسعه و رشد اقتصادی و توسعه کسب و کار و اشتغال کشور از اهمیت خاصی برخوردار است.

محمود شعبانزاده گفت: اغلب کشورهای درحال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصاد، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند.

وی یادآورشد: با توجه به این موضوع، جلب سرمایه و سرمایه گذاری بوِیژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی راهی برای تسریع حرکت اقتصاد بسوی توسعه و ایجاد اشتغال است و می توان به عنوان اهری برای شتاب توسعه و رشد اقتصادی بکار گرفته شود.

مزایای سرمایه گذاری خارجی

وی به مزایای سرمایه گذاری خارجی اشاره و اضافه کرد: برخورداری از تکنولوژی و فن آوری روز دنیا، بهره مندی سرمایه گذار محلی از کارایی مدیریت مشترک و کسب تجربه لازم، امکان سرمایه گذاری مجدد از سود حاصله شرکت در کشور میزبان، سرمایه گذار خارجی در سود و زیان سرمایه گذاری مشترک سهیم است و تنها وقتی که بنگاه مورد سرمایه گذاری به بازده مثبت و سودآوری رسیده باشد، از آن بهره مند می شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران گفت: با توجه به مزایا و ضرور سرمایه گذاری خارجی از منظر کلان و حاکمیتی که منجر به کمک به توسع اقتصادی پایدار و ارتقای جایگاه جهانی کشور، خلق فرصتهای شغلی جدید، افزایش میزان صادرات، افزایش درآمدهای مالیاتی، بالا رفتن حاشیه امنیت ملی به دلیل ذینفع شدن سرمایه گذاران و بنگاههای خارجی در ثبابت اقتصادی کشور و ... مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در راستای اهداف مندرج در قانون تشیوق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و اعمال نمایندگی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در سطح استانها به عنوان کانون مراجعه متقاضیان سرمایه گذاری خارجی تشکیل شده است.

محمودشعبانزاده بیان داشت: صدور بیش از 62 مصبه در خصوص طرح های سرمایه گذاری خارجی هکلند پرسین، وابل نوشن زیار، آناهیتا، یاقوت سدید و نساجی مازندران و اجرایی شدن تعداد 42 مصوبه در سال 91 از جمله اقدامات مرکز خدمات سرمایه گذاری بوده است.

صدور 31 مصوبه سرمایه گذاری خارجی

وی گفت: برگزاری بیش از 10 جلسه با سرمای گذاران خارجی و داخلی و سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور، صدور 31 مصوبه در خصوص طرح های سرمایه گذاری خارجی پیرامون شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران خارجی از جمله اقدامات در 9 ماهه امسال بوده است.

دبیر مرکز خدمات سرمایه گذارای مازندران بیان داشن: بررسی مشکلات پنج پروژه سرمایه گذاری خارجی مصوب تحت پوشش قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، حمایت و راهنمایی و مشاوره به سرمایه گذاران خارجی، اطلاع رسانی و معرفی قوانین و مقرارات سرمایه گذاری و معرفی استان و توانمندیهای اقتادی آن با بکارگیری از ابزارهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی و تهیه نماهنگ سرمایه گذاری در مازندران از دیگر اقدمات است.



به تاکید فعالان اقتصادی، تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی نشانه بارز و روشنی به ضرورت دستیابی به توسعه و ثبات اقتصادی از طریق بهره گیری هر چه بیشتر از سرمایه های خارجی و تعامل فعال سرمایه ای با اقتصاد جهانی است و باید با برنامه ریزی مناسب زمینه حضور سرمای گذاران خارجی را در استان مازندران فراهم کرد.