به اشتباه داوران اعتراض نکردیم/ دور برگشت جبران می کنیم

غلامرضا دباغیان ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: دیدار با دانشگاه آزاد برخورد بهترین های کاراته ایران بود و اعضای تیم ما متاسفانه اسیر جو سالن شده و مسئولیت کسب پیروزی مقابل هواداران تاثیر منفی روی اکثر نفرات تیم داشت.

وی افزود: محمد شایگان پیروز مبارزه با حسن نیا بود و این موضوع را می توانیم با دلیل و مدرک و ارائه فیلم مبارزه ثابت کنیم. داوران در ثبت امتیاز جا ماندند ، ولی ما اعتراض نداریم و پیگیری هم نکردیم چرا که این موضع را تعمدی نمی دانیم و اشتباه داوری در هر مبارزه ای ممکن است. باید تلاش کنیم دور برگشت با قدرت بیشتر وارد میدان مبارزه با رقبا شویم.

سرمربی آذرخودرونوین گفت:دانشگاه آزاد تیم خوب و قدرتمندی است که نفرات خوبی هم در اختیار دارد ولی ما می توانستیم سه امیتاز این دیدار را کسب کنیم و در چند مرحله هم تا رسیدن به این مهم پیش رفتیم که محقق نشد. حالا هم چیزی را از دست ندادیم و با این تیم در امتیازات برابر هستیم فقط در تفاضل چند امتیازی عقب هستیم که آن چیز مهمی نیست.

دباغیان در مورد این نظریه که دیدار دو تیم فراتر از آسیا بود افزود: این یک نظر درست است چرا که چندین کاراته کای عنوان دار روی تاتامی لیگ مبارزه ای در کلاس روز جهانی را به نمایش گذاشتند و من مطمئن هستم آنها که روز پنجشنبه در سالن شهید حیدریان حضور داشتند از دیدن این مبارزات لذت بردند.

سرمربی پیشین تیم ملی در پایان پیرامون انتخاب کادر فنی تیم ملی گفت: نمی توانم در این خصوص اظهار نظر کنم و می دانم فدراسیون بهترین تصمیم را خواهد گرفت و همه باید کمک کنند تا تیم ملی در هر میدانی حضور پیدا می کند با دست پر به میهن بازگردد.

هفته پایانی نیم فصل رقابتهای سوپر لیگ کاراته باشگاههای کشور سوم بهمن ماه در سالن شهید حیدریان قم برگزار شد و طی آن آذرنوین خودرو در خانه مغلوب دانشگاه آزاد شد.