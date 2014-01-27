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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۸:۱۳

شکوری در گفتگو با مهر:

راه اندازی سیستم های کنترل آلایندگی در صنایع و معادن ساوجبلاغ ضروری است

راه اندازی سیستم های کنترل آلایندگی در صنایع و معادن ساوجبلاغ ضروری است

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان ساوجبلاغ با اشاره به فعالیت گسترده معادن شن و ماسه در این شهرستان گفت: نصب و راه اندازی سیستم های کنترل آلایندگی در معادن و کارخانه های فعال در شهرستان از نیازهای ضروری برای حفظ محیط زیست است.

مرتضی شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر حجم زیادی از آلودگی هوای شهرستان ساوجبلاغ مربوط به فعالیت معادن شن و ماسه این شهرستان به ویژه در منطقه تهران دشت است که نقش عمده ای در آلودگی هوا دارند.

وی گفت: در این منطقه که 550 هکتار وسعت دارد 14 معدن شن و ماسه با 50 بهره بردار فعالیت می کنند که عمده علت آلودگی هوای این شهرستان محسوب می شوند.

شکوری بابیان اینکه قوانین سختگیرانه ای برای کنترل آلودگی هوا و نظارت بر عملکرد معادن شن و ماسه اعمال می شود، یادآور شد: "تیکنر" یکی از سیستم هایی است که برای کنترل آلایندگی هوا مورد استفاده قرار می گیرد این سیستم ضمن افزایش کارایی، میزان مصرف آب و سایر هزینه ها را تا حد زیادی کاهش می دهد.

وی از تجهیز برخی معادن و شن و ماسه ساوجبلاغ به سیستم های نوین کنترل آلایندگی خبر داد و افزود: طی هفته گذشته کارخانه آسفالت کردان یه سیستم فیلتراسیون خشک و معدن شن و ماسه 11 ساوجبلاغ به سیستم تیکنر مجهز شدند.

به گفته شکوری برای بهره برداری از این دو  سیستم ها حدود 900 میلیون تومان هزینه شده است.

وی یادآور شد: سیستم تیکنر از نظر هزینه سیستم گران قیمتی است و 700 میلیون تومان برای راه اندازی آن در معدن شن و ماسه 11 ساوجبلاغ هزینه شده است.

شکوری با بیان اینکه تلاش های بسیاری برای نصب سیستم های کنترل آلایندگی در شهرستان ساوجبلاغ انجام شده است، تجهیز سایر کارخانه ها و معادن را به این سیستم ها ضروری خواند.

کد مطلب 2222228

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