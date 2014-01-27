زوال قهوه خانه های سنتی و جولان کافه های مدرن/ سوق دادن قهوه خانه ها به سمت کارکردهای اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، روزگاری قهوه خانه ها محمل مدیحه سرایی، نقالی و شاهنامه خوانی بود و اغلب هویت و فرهنگ اسلامی را به نسل های جوان انتقال می داد؛ این مکان که با حوض آب، نقاشی‌های دیواری، تابلو‌ها و اشیای عتیقه آراسته شده بود رفته رفته ماهیت خود را از دست داد طوری که دیگر قبح قليان كشيدن همچون بسياري چيزهاي ديگر در نگاه بسياري از افراد شكسته شد و همه افراد به ویژه نسل جوان به قل قل قليان و سمفوني دود و آتش دل دادند.

کافه های مدرن و شیک جایگزین قهوه خانه

در چنین شرایطی بود که قهوه خانه، به محیطی براي ترويج ناهنجاریهاي اجتماعي تبديل شده و در حقیقت نسل های جوان تر را به جای آشنا کردن با فرهنگ و ادب و هنر نقالی، به مصرف دخانيات ترغیب می کرد؛ بر همین اساس چند سالی است که کافه های مدرن و شیک جایگزین قهوه خانه شده است.

اما این کافه ها نیز علیرغم شکل مدرن خود، فضایی دنج و مطمئن برای خلوت کردن نیست و اغلب در این مکان ها از انواع تنقلات تا قلیان به مشتریان عرضه می شود.

ممانعت مسئولان فرهنگی از ترویج ناهنجاریهای اجتماعی در قهوه خانه

یک جامعه شناس در رابطه با ماهیت قهوه خانه های سنتی و کافه های مدرن به خبرنگار مهر گفت: قهوه‌خانه‌ها در گذشته مکانی برای آگاهی از اتفاق‌ها و رویدادهای روز و محل بحث و گفت‌وگوهای اجتماعی بود و مردم در قهوه‌خانه‌ها به تبادل اطلاعات می‌ پرداختند.

علی مهرنوش افزود: مسئولان و متولیان فرهنگی باید ماهیت قهوه خانه های سنتی را حفظ می کردند و مانع رونق ترویج ناهنجاریهای اجتماعی در این فضا می شدند زیرا این مکان در گذشته نقش بسزایی در ترویج فرهنگ و اصالت ایرانی اسلامی داشت اما امروزه با رونق کافه ها، گرایش به سمت فرهنگ غربی در میان نسل جوان پررنگ شده و اغلب جوانان آگاهی و تسلط لازم را نسبت به داشته ها و سرمایه های اصیل ایرانی ندارند.

قهوه خانه محمل مدیحه سرایی، نقالی و شاهنامه خوانی

وی ادامه داد: قهوه خانه در آن هنگام که محمل مدیحه سرایی، نقالی و شاهنامه خوانی بود جایگاه برجسته و ویژه ای را در ارائه مباحث فرهنگی داشت اما با گذر زمان و عدم استفاده درست از مکان های این چنینی، قلیان و دود و دم مهمترین دلیل گرایش به سمت قهوه خانه است.

این جامعه شناس معتقد است، قهوه‌خانه‌ها فضاهای قدیمی هستند که در صورت اقدامات فرهنگی می توان اطلاعات و آگاهی های نسل جوان را در دل آن افزایش داد لذا نخستین گام برای تحقق این امر ممانعت از عرضه قلیان و دود و دم است.

مهرنوش تصریح کرد: در گذشته قهوه خانه ها آنچنان که مرسوم شده فقط محل قلیان و توتون نبود بلکه اغلب فعالیتهای فرهنگی چون نقاله خوانی، پرده خوانی، شعرخوانی و انتقال مفاهیم فرهنگی در آن رایج بوده بنابراین فرهنگسازی و نظارت لازم بر روی این مکان ها می تواند باری دیگر این "تاریخ شفاهی" و میراث یک قوم را زنده کند.

قاف قلیان با ناف قهوه خانه بسته شد

وی با اعلام اینکه امروزه قاف قلیان با ناف قهوه خانه بسته شده است، افزود: متاسفانه این امر در کافه ها نیز با شکلی جدید و متنوع دنبال می شود و باید تا فرصت باقی است نسبت به احیا درست و به جا فرهنگ قهوه خانه ای اقدام کرد و مانع شکل گیری و گسترش افسارگسیخته کافه ها شد.

یک پژوهشگر حوزه مردم شناسی نیز به خبرنگار مهر گفت: در گذشته قهوه خانه یک کانون فرهنگی اجتماعی محسوب می شد و امروزه می توان در جهت استفاده مثبت از این مکانها علاوه بر تشدید نظارت باری دیگر هویت را به داخل این مکان ها بازگرداند.

عباس نخعی افزود: اگر مشتریها فرهنگ و سنت و ذات قهوه خانه را بدانند و رعایت کنند قهوه خانه می توانند نقش مفید و موثری در انتقال مفاهیم ناب فرهنگی داشته باشد.

سوق دادن قهوه خانه ها به سمت کارکردهای اجتماعی و هویت بخش

وی با تاکید بر سوق دادن قهوه خانه ها به سمت کارکردهای اجتماعی و هویت بخش ادامه داد: امروز چیز زیادی از افکار فرهنگی بزرگی که در قهوه خانه رد و بدل می شد به جای نمانده و اگر قهوه خانه ها با همین شکل به فعالیت خود ادامه دهند؛ بود و نبود آنها تاثیری به حال فرهنگ و جامعه ما نخواهد داشت. باید تلاش کنیم که قهوه خانه قدیمی را نگه داشته و آنها را به سمت هویت و کارکرد اجتماعی که داشتند سوق دهیم.

وی بیان می کند: اين قهوه خانه ها در بسیاری از اوقات به پاتوقي براي برخي اراذل و اوباش تبديل شده و سلامت اجتماعي جامعه را تهدید کرده و حال مسئولان امر به جای اینکه به اصلاح این روند بپردازند با حذف قهوه خانه ها و ایجاد کافه ها به دنبال سالم سازی جامعه هستند و این امر در حالی اتفاق می افتد که همگان می دانند آنچه که در کافه ها نیز می گذرد وضعیت بهتری را برای آینده و تربیت نسل جوان رقم نمی زند.

پاتوق افراد بیکار

این پژوهشگر حوزه مردم شناسی بیان می کند: چنین مکانی که روزگاری جای پهلوانان و بزرگ نامیان عرصه ادب و هنر بوده امروز به پاتوق امن افراد بیکار و خلافکار مبدل شده و حال چنین حکایت و ماجرایی در کافه ها نیز با شکلی تجددگرایانه و اغلب در میان اقشار مرفه جامعه تکرار می شود.

یک کارشناس تاریخ نیز به مهر گفت: طی سالیان گذشته در قهوه خانه افراد صاحب کمال گرد هم می آمدند و این مکان در سالهای پایانی حکومت ناصر الدین شاه محل قرار پهلونان و عیاران بود.

وی بیان کرد: علاوه برنوشیدن چای، قهوه و غذا خوردن اموری نظیر اطلاع‌رسانی، نشر افکار و اخبار اجتماعی اقتصادی و حتی سیاسی و نیز سرگرمی‌هایی چون مدیحه سرایی، سخنوری و مشاعره در قهوه خانه ها رواج داشت و این مکان به عنوان نهاد با اهمیتی از جهت فرهنگی معرفی شد.

وی افزود: با تغییرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه به خصوص ورود رادیو و تلویزیون کم‌کم قهوه خانه را خلوت، منزوی و متروک کرد تا حدی که به سالنهایی کثیف و کهنه با وسایل فرسوده و مستعمل تبدیل شد و در برگیرنده روابط اجتماعی ناهنجار، برخوردهای رکیک، تجمع معتادان و بزهکاران و از آن دست شد.

رضا صابری افزود: قهوه خانه روها در آن دوران، پهلوانان و مرشدها بودند و در واقع قهوه خانه در این دوران همانند زورخانه حرمت داشت.

انتقال مفاهیم فرهنگی

وی بیان کرد: هم اکنون بیشتر افرادی که به قهوه خانه می آیند جوانانی هستند که مشکل اقتصادی داشته و دنبال کار می گردند و این در حالی است که قهوه خانه می تواند محل مناسبی برای انتقال مفاهیم فرهنگی باشد.

این کارشناس تاریخ بیان می کند: امروزه قهوه خانه ها در انتقال مفاهیم فرهنگی چندان موفق نیستند و یکی از دلایل این امر مربوط به بی توجهی نسبت به کارکردهای این مکان است؛ قهوه خانه ها از روزگاران قدیم محلی برای بروز اتفاقات و جنبشهای مردمی در دوره های مختلف بوده اما امروز این محل به فضایی برای کشیدن قلیان تبدیل شده است.

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گزارش: مرضیه صاحبی