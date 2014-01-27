به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رضائی یکشنبه‌شب در نشست اعضای شورای اسلامی شهرهای شهرستان دشتستان با استاندار بوشهر اظهار داشت: شهر آب‌پخش دومین شهر شهرستان دشتستان و هشتمین شهر بزرگ استان بوشهر است ولی به جایگاه واقعی خود نرسیده است.

وی اضافه کرد: چهار سال از استقرار بخشداری در آب‌پخش می‌گذرد ولی هیچ دستاوردی برای مردم نداشته است و تاکنون هیچ اداره مستقلی اضافه نشده است و امیدواریم در دولت جدید و زمان استانداری دکتر سالاری شاهد تحقق این خواسته بحق مردم باشیم.

رئیس شورای اسلامی شهر آب‌پخش ادامه داد: مردم آب‌پخش 70 سال است که در زمین‌های خود ساکن شده اند ولی هنوز سند مالکیت این زمین‌ها را ندارند و حتی حاضر هستند زمین‌های خود را بار دیگر از دولت بخرند ولی کسی پاسخگوی این خواسته های مردم نیست.

وی خواستار رسیدگی جدی به وضعیت سند زمین‌های مردم آب‌پخش شد و تصریح کرد: پرونده‌های متعدد در این راستا تشکیل شده است ولی متولی این امر مشخص نیست و نمی‌دانیم چه کسی باید به این موضوع رسیدگی کند.

بسیاری از مسئولان حتی جواب نامه‌های ما را هم نمی‌دهند

رضائی در ادامه خاطرنشان ساخت: بسیاری از مسئولان می‌گویند که شوراها رابط بین مردم و دستگاه‌های ارتباطی هستند ولی این موضوع فقط در حد شعار است و بسیاری از مسئولان حتی جواب نامه‌های ما را هم نمی‌دهند.

وی تاکید کرد: تنها شورایی هستیم که همه روزه ساعت هفت صبح مصوبه‌های خود را در اختیار فرمانداری قرار می‌دهیم و بر اساس قانون این مصوبات در صورت عدم اعتراض، پس از 10 روز قابل اجرا است.

رئیس شورای اسلامی شهر آب‌پخش بیان داشت: در مورد انتخاب شهردار و معرفی عضو علی‌البدل کارها را به صورت کاملا قانونی انجام دادیم ولی پس از 20 روز از فرمانداری به ما اعلام شد که مصوبه معرفی عضو علی البدل غیرقانونی است.

وی بر لزوم ارائه آموزش‌های مورد نیاز به کارشناسان فرمانداری تاکید کرد و افزود: نباید برخی از مسائل را به صورت سلیقه‌ای اعلام کرد و باید با دلایل دقیق و محکم انجام شود.