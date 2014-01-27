پیشرفت و توسعه نیازمند تعامل دوسویه مسئولان و شوراها است/ استان بوشهر 1423 عضو شورا دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیده خدیجه حسینی یکشنبه‌شب در نشست اعضای شورای اسلامی شهرهای شهرستان دشتستان با استاندار بوشهر اظهار داشت: در نظام جمهوری اسلامی توجه بسیار زیادی به مردم شده است و شوراها نیز که برآمده از مردم هستند نقش بسیار مهمی در این راستا دارند.

وی ادامه داد: انتخاب اعضای شوراها توسط مردم و همچنین تاکید قانون اساسی بر فعالیت‌های شوراها، بیانگر جایگاه و اهمیت شوراها است که به عنوان نماد مردم سالاری دینی مطرح هستند و در گستره محلی، منطقه‌ای و ملی فعالیت می‌کنند.

رئیس شورای اسلامی استان بوشهر تصریح کرد: همه باید تلاش کنیم تا با تعامل و همراهی و همکاری با هم، برای توسعه و پیشرفت استان، شهرستان و شهر و روستای خود تلاش کنیم و به نتایج مورد نظر برسیم.

استان بوشهر 1423 عضو شورا دارد

وی با اشاره به تشکیل شوراهای شهر و روستای استان بوشهر از یک‌هزار و 423 نفر، اضافه کرد: این افراد عضو شورای 37 شهر و 378 روستای استان بوشهر هستند.

حسینی بر لزوم تعامل دوسویه اعضای شورای شهر و روستا با شهرداران و دهیاران تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: باید با استفاده از نظرات صاحب‌نظران عرصه‌های مختلف در راستای توسعه و پیشرفت و بالندگی گام برداریم.

لزوم توجه مسئولان به خواسته‌های شوراها

وی همچنین خواستار توجه ویژه همه دستگاه ها و مدیران و مسئولان به خواسته‌ها و مصوبات شوراها شد و بیان داشت: جامعه شورایی استان انتظار دارد که شوراها به عنوان مشاوران امین و حلقه اتصال مردم و دستگاه‌ها فعالیت کنند و این موضوع نیازمند توجه ویژه دستگاه‌های مختلف به این تعامل است.

رئیس شورای اسلامی استان بوشهر در ادامه خواستار شد: انتظار داریم این نشست‌ها و هم‌اندیشی‌ها برای تسهیل در امور ادامه داشته باشد.