ساخت و سازهای بی رویه و بدون مجوز در محلات جنوبی شهر بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا رضائی یکشنبه شب در نشست شورای شهر بوشهر اظهار داشت: شاهد وقوع تخلفات متعددی در زمینه ساخت و سازها در محلات جنوبی شهر بوشهر هستیم که می‌توان به ساخت و سازهای بی رویه و بدون مجوز در این منطقه از شهر بوشهر اشاره کرد.

وی خواستار ورود شهرداری به این مسئله و حل آن شد و تصریح کرد: از مهمترین عوامل ایجاد و بروز این تخلفات می‌توان به کمبود زمین در بوشهر و ندادن راهکار درست توسط شهرداری اشاره کرد.

نایب رئیس شورای شهر بوشهر با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با شهردار بوشهر در ارتباط با وضعیت این ساخت و سازها، تاکید کرد: به شهردار تذکر داده‌ایم که هر چه سریع‌تر تکلیف این زمین‌ها را مشخص کنند.

وی اضافه کرد: شهرداری بوشهر درآمدزا نیست و برای بهسازی مناطق جنوبی شهر بوشهر، تلاش داریم تا بخشی از این زمین‌ها را به قیمت پنج میلیارد و 700 میلیون تومان به فروش برسانیم.

هیچ کارشناسی بهتر از مردم نیست

یکی از اعضای شورای اسلامی شهر بوشهر نیز در این نشست خواستار توجه جدی به نظرات و خواسته‌های مردم شد و گفت: اگر قرار است که زمین‌های باغ بهزاد کارشناسی شود و بعد در شورا تصمیم گیری شود، هیچ کارشناسی بهتر از مردم محلات جنوبی شهر بوشهر نیست.

رضا قادریان خواستار حل مشکلات به صورت ریشه‌ای شد و تصریح کرد: حتی با دادن این زمین‌ها و ساخت و سازهای جدید مشکل مردم در این محلات حل نمی‌شود.

امکانات فرهنگی بوشهر زیر صفر است

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای بوشهر نیز در این نشست با اشاره به ضعف زیرساخت‌های فرهنگی در شهر بوشهر اظهار داشت: نسبت به دیگر شهرها در وضعیت بسیار ضعیفی هستیم و باید از این بابت اظهار تاسف کنیم.

ندا عبدالله زاده اضافه کرد: در دومین همایش راهبری روسای کمیسیون های فرهنگی و مجمع مشورتی بانوان که حضور داشتیم، دیگر شهرها از گسترده فرهنگ‌سراها و خانه‌های هنر می‌گفتند و ما از داشتن این امکانات بی‌بهره هستیم و حرفی برای گفتن نداریم.