به گزارش خبرنگار مهر، اشک ها و دلتنگی های کودکان رها شده بی سرپرست و بد سرپرست در سرزمینی که مهد فرهنگ و هنر است هر روز بیشتر شنیده می شود، فرشتگانی که تنها گناهشان داشتن والدینی بی مسئولیت است.

والدینی که روزی شاید با عشق زندگی را شروع کرده اند اما حالا با گرفتاری در دام اعتیاد و هوس، تن به طلاق داده یا از پس نداری به بزهکاری روی آورده، به زندان می روند و بی رحمانه کودکان خود را به دست سرنوشت می سپارند.

اعتیاد این بلای خانمان سوز مهمترین عامل افزایش کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در خراسان رضوی است.

اعتیادی که به دنبال خود بیکاری، جدایی، بزهکاری و در نتیجه ز ندان را به دنبال دارد و فرزندان چنین خانواده هایی به علت بد سرپرستي یا خود در دام اعتیاد افتاده یا در کوچه و خیابان ها به تکدی گری، دست فروشی و بزهکاری مجبور می شوند و بچگی خود را در آغوش اعتیاد والدین از یاد می برند.

88 خانه فرزندان پناه هزار و 800 کودک بی سرپرست و بد سرپرست در خراسان رضوی

کارشناس شبه خانواده و امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی در این باره به خبرنگار مهر می گوید: در حال حاضر 88 خانه فرزندان یا مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در استان خراسان رضوی وجود دارد.

زیبا مجرب عنوان می کند: این مراکز 40 درصد پسرانه و 60 درصد دخترانه هستند که حدوداً هزارو 800 کودک در آنها تحت حمايت و مراقبت شبانه روزی هستند.

وی با بیان اینکه مجموعه ای از برنامه های مراقبتی با هدف زمینه سازی برای انتقال کودک به خانواده و جامعه تدوین شده است می افزاید: این اقدامات ممکن است کوتاه مدت یا بلند مدت باشند.

مجرب ادامه می دهد: اين اقدامات ویژه کودکانی است که دارای خانواده و بستگان سببي و يا نسبي هستند ولی به دلایلی مانند فوت والدين، زنداني بودن والدين، مفقود الاثر بودن آنها، اعتياد، طلاق و عواملی از این قبیل به مراکز نگهداری شبانه روزی سپرده شده اند.

باز پیوند کودکان به خانواده با فراهم کردن سلامت روانی

وی عنوان می کند: اقدامات یاد شده برای این کودکان به مجموعه فعاليت هاي حرفه اي با هدف فراهم کردن سلامت جسمي، رواني و اجتماعي كودكان صورت پذيرفته كه نهايتاً موجب باز پيوند كودكان به خانواده هاي خودي يا خانواده هاي جايگزين مي شود.

مجرب اظهار می کند: یكي ديگر از فعاليت هاي تخصصي دفتر شبه خانواده بهزيستي پيگیری تحصیلی و فراهم آوردن شرایط لازم برای ادامه تحصیلي فرزندان مراکز شبانه روزی تا مقاطع دانشگاهی و تكميلي است.

کارشناس شبه خانواده بهزیستی خراسان رضوی با بیان اینکه 30 تا 40 درصد كودكان معرفي شده به مراکز شبانه روزي فاقد شناسنامه هستند می افزاید: گرفتن شناسنامه از مواردی است که برای سر و سامان دادن به وضعیت این کودکان توسط واحد مددكاري انجام می شود.

مجرب ابراز می کند: هر كودك زیر سن 18 سال که بنا به هر علت به طور دائم يا موقت سرپرست خود را از دست داده و با معرفي مقام قضايي به سازمان سپرده شده، جزو كودكان بي سرپرست و بد سرپرست محسوب مي شود، حتي تعدادي كودك از مليت هاي مختلف مانند افاغنه و عراقي نيز در مراكز شبانه روزي بهزيستي نگهداري مي شوند.

وی تصریح می کند: سازمان بهزیستی به منظور توجه به نيازهاي فردي و جمعي فرزندان، تقويت رفتارها و باورهاي مذهبي و اعتقادي كودكان، رعايت دقيق موازين مربوط به حفظ حرمت و عزت كودكان، تامين رواني و رشد اجتماعي و عاطفي آنها، برنامه ريزي هاي مدون و كارشناسي شده اي را در نظر گرفته است.

کارشناس شبه خانواده بهزیستی خراسان رضوی ابراز می کند: با تلاش هاي همه جانبه در جهت شبيه نمودن محيط مراكز، كيفيت زندگي در خانواده واقعي را به اين كودكان آموزش داده و سعي مي کند با برنامه ريزي هاي مدون در خصوص كاهش آسيب اين گونه فرزندان اقدام و در نتیجه زمينه توانمند سازي و بازگشت موفقيت آميز آنها را به دامان خانواده و جامعه فراهم کند.

پیشگیری از بروز آسیب های جدید با مراکز نگهداری از کودکان

مجرب با بیان اینکه اقدامات انجام شده در مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست تا حدود زیادی بروز آسیب ها را در سطح استان و کشور کاهش داده است می افزاید: پذیرش کودکان در این مراکز باعث پیشگیری از بروز آسیب های جدید و از طرفي نشان دادن راه درست زندگی با فراهم آوردن شرايط مناسب براي آنهاست.

کارشناس شبه خانواده بهزیستی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه راه ورود آسیب های جدید را بسته ایم ابراز می کند: در سال جاري تعداد 138 نفر از فرزندان مراكز شبانه روزي به دانشگاه ها وارد شده اند چرا که با ایجاد انگیزه و نشان دادن راه درست از آسیب مجدد آنها جلوگیری شده است.

مجرب می افزاید: در سال گذشته 210 کودک به خانواده های متقاضي فرزند خواندگي و امین موقت سپرده شده اند و سه هزار نفر از کودکان داراي بیمه نامه عمر و پس انداز هستند.

80 درصد از ورودی های مراکز کودکان بد سرپرست هستند

وی با بیان اینکه بد سرپرستی پدیده شومی است می افزاید: حدود 80 درصد از ورودی های مراکز را این گونه کودکان تشکیل می دهند که با توجه به شرایط استان و هم مرزی با افغانستان، افزايش مصرف مواد مخدر صنعتي و به دنبال آن بیکاری و طلاق تأثير بسزايي در اين خصوص داشته است.

کارشناس شبه خانواده بهزیستی خراسان رضوی عنوان می کند: مدت زمان درمان و بازتوانی اين کودکان با توجه به آسيب هاي روحي رواني آنها چندين برابر ساير كودكان است.

روزانه چهار تا پنج کودک به مراکز نگهداری سپرده می شوند

مجرب با بیان اینکه آمار کودکان مراکز شبانه روزي در سال هاي اخير رشد فزاينده اي داشته است می افزاید: به طور میانگین روزانه چهار تا پنج کودک بی سرپرست و بد سرپرست به مراکز نگهداری شبانه روزی سپرده می شوند.

وی عنوان می کند: اگر قوانین حمایت از کودکان اصلاح شود آمار ورودی های مراکز نگهداری کودکان پایین می آید و شاهد این همه آسیب روحی و روانی برا ی کودکان نخواهیم بود چرا که خلاء عاطفی ناشی از نبود خانواده برای کودکان با هیچ گونه امکان مادی برطرف نمی شود.

کارشناس آسیب های اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی هم در گفتگو با خبرنگار مهر از مهمترین علل افزایش کودکان بی سرپرست و بد سرپرست را در مراکز نگهداری شبانه روزی اعتیاد عنوان کرده و می گوید: درصد بالایی از کودکان مراکز شبانه روزی والدینی معتاد داشته اند.

محمد غفاری زاده می افزاید: کودکانی که از خانواده به دلایلی چون اعتیاد و طلاق جدا می شوند از نظر روحی و عاطفی دچار اختلال شده و از روحیه و اعتماد به نفس پایینی برخوردار هستند.

وی ابراز می کند: این کودکان از مشکلات بیشتری رنج می برند در حالیکه اگر در بدترین خانواده هم باشند با توانمند سازی در خود خانواده آسیب کمتری می بینند.

کارشناس آسیب های اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی می گوید: رشد فزاینده اعتیاد و طلاق آمار کودکان بی سرپرست و بد سرپرست هم در حال افزایش است.

فرشتگانی که در پس اعتیاد و جدایی والدین به پستوی تنهایی کشیده می شوند با رشد فزاینده این آسیب بزرگ اجتماعی روز به روز در حال افزایش هستند، باید با اصلاح قوانین حمایت از کودکان کاری کرد که بی پناهی این معصومان در سایه بزرگتر های جامعه جایش را با آغوش گرم خانواده عوض کند.

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گزارش : ملیحه زرین پور