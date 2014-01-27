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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۳۲

دقایقی پیش/ از طریق مرز شلمچه/

پیکر پاک 26 شهید دوران دفاع مقدس به کشور بازگشت

پیکر پاک 26 شهید دوران دفاع مقدس به کشور بازگشت

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس قرارگاه جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: دقایقی پیش پیکر مطهر 26 شهید تازه تفحص شده هشت سال دفاع مقدس یه میهن اسلامی منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین عشقی مسئول گروه تفحص ایران در عراق در این مراسم اظهار کرد: مراسم استقبال از این شهدا در مرز شلمچه در حال برگزاری است. پیکرهای این 26 شهید دوران دفاع مقدس در مرحله دوازدهم تفحص برون مرزی توسط جستجوگران این قرارگاه کشف شده است.

وی گفت: پیکر شهدا از مناطق جزیره مجنون و فاو کشف شده و مربوط به عملیات خیبر و تک دشمن در فاو هستند.

عشقی افزود: پیکر این 26 شهید هشت سال دفاع مقدس کشورمان در تبادل با جسد 7 عراقی مجهول الهویه تحویل مقامات کشورمان شده است.

در این مراسم کاروانهای راهیان نور، خانواده شهدا و ایثارگران و سایر مردم شهرهای آبادان و خرمشهر حضور دارند.
 

کد مطلب 2222247

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