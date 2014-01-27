پیکر پاک 26 شهید دوران دفاع مقدس به کشور بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین عشقی مسئول گروه تفحص ایران در عراق در این مراسم اظهار کرد: مراسم استقبال از این شهدا در مرز شلمچه در حال برگزاری است. پیکرهای این 26 شهید دوران دفاع مقدس در مرحله دوازدهم تفحص برون مرزی توسط جستجوگران این قرارگاه کشف شده است.



وی گفت: پیکر شهدا از مناطق جزیره مجنون و فاو کشف شده و مربوط به عملیات خیبر و تک دشمن در فاو هستند.

عشقی افزود: پیکر این 26 شهید هشت سال دفاع مقدس کشورمان در تبادل با جسد 7 عراقی مجهول الهویه تحویل مقامات کشورمان شده است.



در این مراسم کاروانهای راهیان نور، خانواده شهدا و ایثارگران و سایر مردم شهرهای آبادان و خرمشهر حضور دارند.

