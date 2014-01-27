زلزله 4.9 ریشتری منطقه سرجنگل در سیستان و بلوچستان را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، مقارن ساعت 4 و 33 دقیقه و 20 ثانیه صبح دوشنبه زمین لرزه ای به مقیاس بزرگی 3.4 ریشتر منطقه سرجنگل واقع در 96 کیلومتری شهر زاهدان را به لرزه درآورد.

بنا بر گزارش مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران این زمین لرزه در عمق 13 کیلومتری در عرض جغرافیایی 28.93 و طول جغرافیایی 60.17 به وقوع پیوست.

همچنین مقارن ساعت 6 و 16 دقیقه و 30 ثانیه صبح امروز برای سومین بار متوالی در طی 24 ساعت گذشته این منطقه با وقوع زمین لرزه ای بزرگ تر و با مقیاس 4.9 ریشتر باری دیگر به خود لرزید.

بنا بر گزارش مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران این زمین لرزه نیز در عمق 8 کیلومتری زمین و در عرض جغرافیایی 29.007 و طول 60.131 به وقوع پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، منطقه سرجنگل واقع در مرکز استان روز گذشته نیز مقارن ساعت 15 و 14 دقیقه بر اثر زمین لرزه ای به بزرگی 3.7 ریشتر به لرزش درآمد که خسارتی در بر نداشت.