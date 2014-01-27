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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۳۳

سرهنگ شمس آذر:

4 هزار خودرو در زنجان شماره گذاری شده است

4 هزار خودرو در زنجان شماره گذاری شده است

زنجان -خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان به شماره گذاری خودرو طی ده ماه سالجاری در استان اشاره کرد و گفت: در این مدت 4 هزار و 671 مورد دستگاه خودرو شماره گذاری شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 26 درصد کاهش داشته است.

سرهنگ مقصود شمس آذر در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در استان زنجان 219 هزار دستگاه خودرو وجود دارد. 

وی اظهار داشت: در ده ماه سالجاری  12 هزار و 600 گواهینامه در استان زنجان صادر شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت: در نه ماهه سالجاری 51 نفر در تصادفات درون شهری جان خود را از دست داده اند که این تعداد در سال گذشته در همین مدت 35 نفر بوده است.

سرهنگ شمس آذر گفت: تعداد تصادفات فوتی در این مدت در درون شهری 16 نفر افزایش داشته است.

وی تاکید کرد:  29 درصد از این تصادفات فوتی در استان  را عابرین پیاده، 18 مورد موتورسواران و 4 درصد را هم سرنشیان و دیگر موارد به خود اختصاص داده اند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان ، به نصب دوربین های مدار بسته در سطح استان اشاره کرد و گفت: در حال حاظر در 22 نقطه استان دوربین مدار بسته نصب است که در سالهای آتی تعداد این دوربین ها در استان افزایش خواهد یافت.

سرهنگ شمس آذر افزود: با نصب دوربین های مدار بسته کنترل در درون شهر بهتر شده و در کاهش نیروی انسانی بسیار موثر بوده است و کنترل بسیار راحت بوده چرا که به صورت آن لاین تخلفات رانندگان ثبت و ضبط می شود.

 

 

کد مطلب 2222255

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