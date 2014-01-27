جلسه كمیته برگزاری نماز جماعت ظهر و عصر یوم الله 22 بهمن برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه كمیته برگزاری نماز جماعت ظهر عصر یوم الله 22 بهمن با حضور نهاد ها و ارگانهای دست اندركار عصر یکشنبه 6 بهمن ماه در محل ستاد اقامه نماز برگزار شد.



در این جلسه اعضای ستادی و اجرایی كمیته برگزاری نماز جماعت ظهر و عصر یوم الله 22 بهمن متشكل از نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات، اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران، جمعیت هلال احمر استان تهران، شركت آبفای استان تهران، سپاه محمد رسول الله(ص) استان تهران، مركز فعالیت های دینی شهرداری تهران، مركز رسیدگی به امور مساجد، ستاد عالی كانون های فرهنگی و هنری مساجد و نمایندگان شهرداری مناطق 2-5-6-9-10-11 با حضور قائم مقام و دیگر مسئولین ستاد اقامه نماز برگزار شد.



این جلسه با هدف برنامه ریزی، انسجام و ایجاد هماهنگی در بین دستگاههای متولی به منظور تمهید لازم جهت اقامه نماز جماعت ظهر و عصر و مهیا نمودن شرایط برای اقامه فریضه نماز اول وقت جماعت مردم همیشه در صحنه كشور بعد از اتمام مراسم راهپیمایی یوم الله 22 بهمن تشكیل شد.



شركت كنندگان در ین جلسه به اتفاق بر تمهید شایسته برای آماده سازی شرایط لازم جهت برگزاری این مهم تأكید كردند كه در ادامه این نشست مكان های برگزاری نماز جماعت در مسیرهای راهپیمایی مشخص كردند.



10 مكان در مسیر خیابان آزادی، 2 مكان در مسیر خیابان شهید محمدعلی جناح و 2 مكان نیز در خیابان شهید آیت الله سعیدی جانمایی شد. همچنین 12 مدرسه در طول مسیر اصلی راهپیمایی و نیز تمامی مساجد در مسیرهای فرعی و اصلی راهپیمایی آماده خدمت رسانی و برگزاری نماز جماعت ظهر و عصر یوم الله 22 بهمن با حضور پرشور مردم می باشند.



همچنین پیش بینی های لازم توسط ستاد اقامه نماز در صورت بدی شرایط جوی با همكاری نهادها و ادارات موجود در مسیر های اصلی راهپیمایی و اداره كل خدمات شهری شهرداری تهران اندیشیده شده است.



فراهم شدن شرایط اسكان سالمندان و اقامه نماز در خیمه های نماز جمعیت هلال احمر از دیگر اقدامات این كمیته می باشد.



خاطر نشان می كند اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در تمامی استانهایی كه پایان مراسم راهپیمایی یوم الله 22 بهمن به اذان ظهر منتهی می شود برگزار خواهد شد.