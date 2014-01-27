کیفیت برنامه های شب شعر و موسیقی ابرکوه ارتقا می یابد

جواد عادل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از پنجاه و دو هفته اجرای متوالی برنامه فرهنگی هنری شبهای شعر و موسیقی ابرکوه که در نوع خود در کشور یک ابتکار به حساب می آید و با حضور هنرمندان آباده ای، این برنامه به یک سالگی رسید.

وي بيان كرد: برنامه های سال گذشته اگرچه با فراز و فرودهایی همراه بود ولی همین امر تجربه برگزارکنندگان در زمینه بهتر برگزار شدن این برنامه را افزایش داد.

عادل خاطرنشان كرد: از برنامه آینده که آغاز دومین سال شبهای شعر و موسیقی خواهد بود، تصمیم بر این است كه با همکاری هنرمندان و شاعران و تدابیری مانند صدور کارت ورود به سالن، کمیت و کیفیت برنامه را ارتقا دهیم و برنامه های متنوع تری را برای مردم هنردوست ابرکوه به اجرا در آوریم.

به گزارش مهر، در آخرین برنامه از اولین سال برگزاری برنامه شبهای شعر و موسیقی، محمد عبداللهی (شاگرد استاد کسایی)، محمد مهدی عبداللهی و رامین کریمی از شهرستان آباده مهمانان ویژه این مراسم بودند که با همکاری محمود صالحی به اجرای قطعه ای زیبا پرداختند.

در این مراسم که حال و هوایی متفاوت با دیگر برنامه ها داشت، محمدحسن پورعسکری و علی متولی پور نیز قطعه ای را اجرا کردند و شاعرانی چون حاج احمد امیدی، حمیدرضا بصیری، مجتبی فتاحی، احسان رئیسی و زهره اخلاقی اشعار خود را قرائت كردند.