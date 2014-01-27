کارگاه آموزشی کشاورزی در مجن شاهرود برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی نهاردانی شامگاه یکشنبه در حاشیه اختتامیه کارگاه آموزشی کشاورزی شهرستان شاهرود در محل شرکت تعاونی کشاورزان مجن، ضمن اشاره به اهمیت بالای آموزش در حوزه کشاورزی افزود: در این کارگاه آموزشی که با حضور 50 نفر از کشاورزان و به صورت کارگاهی در محل باغهای کشاورزی برگزار شده بود مهندس قربانیان کارشناس ارشد باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی شاهرود عهده دار آموزش کشاورزان بود و حاضران در دوره ضمن آشنایی عملی با اصول هرس درختان سیب و زردآلو نسبت به هرس چند درخت اقدام کردند.

رئیس اداره ترویج و آموزش کشاورزی جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود خاطرنشان کرد: این دوره آموزشی تغذیه باغات میوه سیب درختی و زردآلو با مشارکت مدیریت جهاد کشاورزی بسطام، مرکز منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود) در محل شرکت تعاونی تولید کشاورزی مجن برگزار شد.

نهاردانی گفت: همچنین تعدادی از باغداران روستای ابر هم با وجود مسافت زیاد در این دوره شرکت کردند که البته به درخواست کشاورزان قرار شد یک دوره آموزشی دیگر در رابطه با غنی سازی کود و زودرس کردن میوه و آموزش هرس کاران برگزار شود.

وی تصریح کرد: در روز اول این کارگاه آموزشی کشاورزان با مباحث نظیر آفات و بیماریهای سیب و زردالو آشنا شدند و یک روز هم اختصاص به بازدید از باغات کشاورزی داشت و در محل باغ توضیحات عملی به کشاورزان ارائه شد.

رئیس اداره ترویج و آموزش کشاورزی جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود با تاکید بر اینکه هرس عبارت است از قطع کامل یا جزئی قسمت های مختلف گیاه به منظور تحت تاثیر قرار دادن و هدایت مسیر رشد افزود: از مزايايي كه عمل هرس مي تواند در پي داشته باشد، مي توان به حذف شاخه هاي ناخواسته بدشكل نابجا، خشك و آلوده به بيماري ها، توزيع مناسب شاخه ها در كليه جهات به گونه اي كه هوا و نور به ميزان كافي در تاج درخت نفوذ كند اشاره کرد.

وی در خاتمه با بیان اینکه این دوره آموزشی طی یک هفته در مجن برگزار شده بود تصریح کرد: شرکت تعاونی کشاورزی مجن و مرکز جهاد کشاورزی بسطام با هماهنگی واحد ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود نسبت به فراخوان کشاورزان اقدام کردند.