شهرام گیل آبادی رئیس جدید مرکز ارتباطات راهبردی و امور بین الملل شهرداری تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز ارتباطات راهبردی و امور بین الملل شامل 3 معاونت ارتباطات، روابط عمومی و امور بین الملل است و سطح سازمانی این مرکز بر اساس مصوبه شورای شهر معادل معاون شهردار تهران تعیین شده است.

شهرام گیل آبادی مدیریت رادیوهای تهران، جوان و نمایش را در کارنامه کاری خود دارد و آخرین فعالیت او معاون اطلاع رسانی و پژوهش دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.

او همچنین تجربه برگزاری و دبیری جشنواره های فرهنگی هنری متعددی را همچون جشنواره قرآنی تسنیم، جشنواره نمایشنامه نویسی قرآنی کلمه، جشنواره هنرهای اسلامی، جشنواره پیرغلامان و جشنواره فیلم شاپرک های شهر را بر عهده داشته و صاحب آثار تالیفی در حوزه رسانه و هنر است که از آن جمله می توان به کتاب های عصر بی سرزمین درباره دیپلماسی رسانه، فرارسانه و روایتی دیگر، کتاب کوچک مصاحبه و ... اشاره کرد. بسیاری از اصحاب رسانه دوران مدیریت او بر رادیو جوان را به عنوان نقطه طلایی عمر این شبکه قلمداد می کنند. او در مرکز هنرهای نمایشی رادیو نیز منشاء اتفاقات نوینی شد که مهمترین نتیجه آن تاسیس شبکه رادیویی نمایش بود. بسیاری از اهالی هنر و اصحاب رسانه شهرام گیل آبادی را به عنوان مدیری ساختار شکن، با ارتباطات موثر و ایده های بکر می شناسند.

مراسم معارفه شهرام گیل آبادی با حضور شهردار تهران و جمعی از اهالی هنر و اصحاب رسانه روز سه شنبه هشتم بهمن ماه ساعت 10 صبح در سالن ایران زمین واقع در خیابان بهشت، خیابان ایران زمین برگزار می شود.