شهرکهای صنعتی قزوین و منطقه آلنتيجو كشور پرتغال با یکدیگر همکاری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور تجار، صنعتگران و بازرگانان منطقه آلنتيجو كشور پرتغال عصر یکشنبه در دفتر شركت شهركهاي صنعتي قزوين، معرفي فرصتهاي سرمايه گذاري در شهركهاي صنعتي و استفاده از ظرفيتهاي صنعتي و تجاري دو طرف در راستاي كمک به توسعه بازار و سرمايه گذاري مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



هيئت پرتغالي كه متشكل از صاحبان شركتهاي بزرگ توليدي delta café بزرگترين توليد كننده قهوه در اروپا ، olidal بزرگترين توليدكننده روغن در پرتغال، مديران كمپاني goncales توليدي بسته بندي مواد غذايي بودند با هدف انتقال تكنولوژي براي نوسازي صنايع، تبادل تجربيات حمايت از صنايع كوچک و متوسط ، تبادل اطلاعات تخصصي حوزه بسته بندي، بررسي سرمايه گذاري در صنعت چاي، قهوه، پسته، خشكبار و صنعت روغن در شهركهاي صنعتي و بررسي توانمنديهاي قزوين در صادرات و واردات محصولات غذايي در دفتر اين شركت حضور يافتند.

عبدالقهار ناصحي مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در این مراسم با اشاره به مزيتهاي استقرار سرمايه گذاران در شهركهاي صنعتي تصريح كرد: خدمات و امكانات فراهم شده در شهركهاي صنعتي سرمايه گذاران را تشويق مي كند كه جهت سرمايه گذاري به اين شهركها سوق داده شوند.

وي استان قزوين را از قطب هاي مهم صنعت در كشور ياد كرد و گفت: این جذابیت ها و قابلیتها موجب شده استان قزوین در سالهاي اخير در جذب سرمایه گذاری خارجی رتبه سوم را به خود اختصاص دهد و کشورهای مختلفی با برندهای شاخص با تولید محصول در قزوین فعالیت می کنند كه تاكنون، فعالین اقتصادی10 كشور خارجي شامل آلمان، اسپانيا، كانادا،هندوستان،اردن، كره جنوبی، ایتالیا، پاكستان، تركیه و لهستان در شهرک های صنعتی این استان اقدام به سرمایه گذاری كردند.

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان پرداخت هزينه حق انتفاع و بهره برداري از تاسيسات بصورت نقد و اقساط و استفاده از مزيتهاي زيست محيطي در شهركهاي صنعتي، عدم محدوديت در حجم و درصد مشاركت سرمايه گذاري خارجي، امكان ثبت شركت ايراني با 100 درصد سرمايه خارجي، صدور پروانه اقامت سه ساله براي سرمايه گذاران، امكان سرمايه گذاري در كليه زمينه هاي مجاز براي بخش خصوصي، فرايند كوتاه و سريع درخواست پذيرش و تصويب سرمايه گذاري را از عمده ترين مزايا و مشوقهاي سرمايه گذاري خارجي در كشور عنوان كرد.

هيئت تجاري از كشور پرتغال بعد از پايان نشست از واحدهاي توليدي بيدستان "توليد انواع اتانول، سركه، سس مايونز، نوشابه" و آسان پک "انواع كارتن هاي بسته بندي و چاپ" بازديد كردند.