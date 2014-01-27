به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون تکواندو با معرفی کادر فنی جدید تیم ملی اقدام به تشکیل اردوی آماده سازی کرد و یوسف کرمی نیز بعد از چند ماه دوری از تیم ملی به اردو دعوت شد. با این وجود سرگروه تیم ملی روز شنبه به اردو نفرت و در جلسه ای با بیژن مغانلو شرکت کرد و پس از برگزاری این جلسه تصمیم گرفت از امروز دوشنبه به اردوی تیم ملی رفته و تمرینات خود را برای حضور در بازیهای آسیایی اینچئون کره جنوبی آغاز کند.

کرمی که به تازه گی صاحب فرزند پسری شده است در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: اینکه به اردو نرفتم مشکل خاصی نبود و درگیر کارهای اداری و اخذ شناسامه برای "مهربد" بودم و از امروز دوشنبه به اردو می روم.

وی در خصوص جلسه با مغانلو گفت: جلسه خوبی بود و شرایط موجود را بررسی کردیم و تفکرات سرمربی تیم را مثبت و سازنده دیدم. مغانلو مربی توانمندی است که تجربه بالایی در اردوهای تیم ملی هم به عنوان تکواندوکار و هم به عنوان مربی کسب کرده است و می تواند در تیم ملی هم موفقیت های زیادی کسب کند.

کرمی ادامه داد: کادر فنی جدید تیم ملی هم یک کادر جوان است که انگیزه بالایی برای موفقیت خواهد داشت. مهدی باک هم از مربیان خوبی است که به دلیل نزدیکی با نفرات اردونشین به خوبی می تواند با اعضای تیم ارتباط برقرار کرده و موثر واقع شود.

سرگروه تیم ملی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هر زمان که در تکواندو نگاه ملی حاکم شده و همه دست به دست هم داده و یکدل و متحد تلاش کرده اند و تیم ملی هم موفقیت های بزرگی کسب کرده است. ولی وقتی به خودمان فکر کردیم تیم ملی با مشکل مواجه شده است. من امیدوارم برای حضور در بازیهای آسیایی نیز همه خانواده تکواندو کمک کنند تا مانند چهار سال در اینچئون هم تکواندو سربلند باشد.