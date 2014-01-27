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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۸:۴۴

زلزله 4.9 ریشتری در سیستان و بلوچستان/ زمین لرزه خسارتی نداشت

زلزله 4.9 ریشتری در سیستان و بلوچستان/ زمین لرزه خسارتی نداشت

سخنگوی سازمان امداد و نجات گفت: زمین لرزه 4.9 ریشتری منطقه سرجنگل در سیستان و بلوچستان خسارت جانی و مالی نداشت.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع زلزله 4.9 ریشتری در 25 کیلومتری سرجنگل استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: این زمین لرزه ساعت 6:16 صبح امروز در عمق 7.6 کیلومتری رخ داده است  که دو پیش لرزه به قدرت 3.7 ریشتر نیز به ثبت رسیده است.

وی کانون اصلی زلزله را بخش کورین زاهدان اعلام کرد و افزود: دو تیم ارزیاب بلافاصله پس از وقوع  زمین لرزه به 10 روستای منطقه اعزام شدند که پس از ارزیابی ها مشخص شد این زمین لرزه هیچگونه صدمات و خسارات جانی و مالی نداشته است.

به گفته سخنگوی سازمان امداد و نجات هلال احمر تیم های امدادی این منطقه در حالت آماده باش قرار دارند.

کد مطلب 2222276

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