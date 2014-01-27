به گزارش خبرنگار مهر، يكي از هنرهاي هفتگانه كه امروزه نقشي اساسي در شکل دهی و ترویج فرهنگ، سياست و اقتصاد هر جامعه‌اي دارد، هنر هفتم يا همان سينماست كه با ظهور تكنولوژي‌هاي بسيار پيچيده و قابل توجه در برخي كشورها اين هنر به صنعتي صادراتي بدل شده است، در واقع امروزه سينما يكي از منابع قابل توجه كسب درآمد و صادرات فرهنگ به ديگر كشورها محسوب مي‌شود.

يكي از لازمه‌هاي اصلی و اساسی هنر هفتم، سالنهاي نمايش است كه بنابر اظهارات بيشتر مسئولان فرهنگي كشور و مخاطبان، متاسفانه از وضعيت کمی و کیفی مناسبي در سطح كشور برخوردار نيست، چرا كه امروزه بيشتر صاحبان سينماها ترجيح مي‌دهند با تغيير كاربري، ملك خود را به پاساژ یا مجتمع تجاری که منبع درآمد مناسبی است، تبديل کنند و به قولي جمله معروف "از كار فرهنگي نانی در نمي‌آيد" براي هنر هفتم نيز در جامعه ما صدق مي‌كند.

متاسفانه در حال حاضر به دلایل متعدد اکثر شهرستانهای کشور و حتی شهرهای نزدیک پایتخت از وجود سالنهای درخور شان و مکفی سینما محروم اند، بهارستان از آن دسته شهرستانهایی است که برغم نزدیکی به پایتخت، سهمی از سالنهای سینمایی ندارد.

رشد ناهمگون جمعیت و ساخت و سازهای بی رویه از گذشته تاکنون و همچنین کمبود سرانه منجر به کمبود سرانه های آموزشی، فرهنگی، ورزشی و ... در شهرستان بهارستان استان تهران از توابع پایتخت شده است که یکی از این مشکلات نداشتن حتی یک سالن سینمایی در این شهرستان 700 هزار نفری است.

امکانات حوزه فرهنگی در شهرستان بهارستان بسیار ناچیز است

یکی از جوانان شهرستان بهارستان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه برای شهرستان امکانات ناچیزی در حوزه فرهنگی تعریف شده که به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای اصلی شهروندان نیست.

رسول برزگر اظهار داشت: شهرستان بهارستان از داشتن یک سالن سینما محروم است که مسئولان باید نسبت به تامین یک واحد سینمایی تلاش کنند.

یک جوان دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: برای مسئولانی شهرستانی که دارای 700 هزار نفر جمعیت است باید تاسف خورد که هنوز همت نکرده اند تا یک سالن سینما در این منطقه احداث کنند.

حمید کاکاوند اضافه کرد: جوانان این شهرستان مجبورند برای دیدن یک فیلم به شهرستانهای همجوار و پایتخت عزیمت کنند که این خود عوارض جانبی فرهنگی به همراه دارد.

برای احداث سالن سینما در شهرستان ها حتی بخش خصوصی وارد عمل شده اما طبق گفته های سرمایه گذاران، همکاری با پروژه تنها سینمای شهرستان بهارستان طی سالیان گذشته روند مطلوبی نداشته است.

پیشرفت فیزیکی مطلوب پروژه ساخت تنها سینمای شهرستان بهارستان

مجری ساخت سالن سینما در شهرستان بهارستان به خبرنگار مهر اعلام کرد: از سال 82 رسما پروژه ساخت سالن سینما را در این شهر آغاز کردم که طی چندین سال گذشته، فراز و نشیب های خاصی در مسیر داشتم ولی همه سختی ها را بخاطر رفاه شهروندان تحمل کردم تا چنین پروژه های به نتیجه برسد.

دویران با اشاره به پیشرفت فیزیکی مطلوب پروژه سینما در شهرستان بهارستان افزود: با توجه به شناخت کافی از محرومیت موجود در خصوص مراکز تفریحی و فرهنگی منطقه، اقدام به ساخت این مجموعه کردم.

وی با اشاره به اینکه بهارستان دارای فرهنگ بسیار غنی در زمینه های مختلف بویژه در حوزه مسائل فرهنگی است، اظهار داشت: بهارستان برغم کمبود امکانات فرهنگی و تفریحی از ظرفیتهای بسیار بالایی برخوردار است که با در نظر گرفتن چنین پتانسیل هایی می توان زمینه رشد و شکوفایی منطقه را ایجاد کرد.

دویران با اشاره به اینکه وجود یک سالن سینما برای جوانان شهرستان بهارستان به یک آرزو تبدیل شده وعده داد که این خواسته در صورت همکاری مسئولان در اختصاص تسهیلات بانکی تا پایان سال به اتمام می رسد.

اختصاص اعتبار 10 میلیارد ریالی برای احداث تنها سالن سینمایی بهارستان

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهارستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت راه اندازی هرچه سریعتر تنها سالن سینمای شهرستان تاکید کرد و اظهار داشت: از زمانی که بخش خصوصی به منظور احداث سالن سینما وارد این منطقه شد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس ضوابط تعریف شده همکاری مطلوبی داشت.

حجت الاسلام پرویز قلی زاده با اشاره به حمایت وزارت ارشاد از بخش خصوصی در خصوص احداث سالن سینما و فرهنگسرا و .... افزود: خوشبختانه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حمایتهای ویژه ای به منظور ایجاد انگیزه و بسترسازی مناسب برای جذب سرمایه گذاران در امر ساخت سالنها سینما در نظر گرفته شده است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان بهارستان یادآور شد: برای احداث سالن سینما در شهرستان از سوی وزارتخانه اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال اختصاص یافته است.

این مسئول بر تقویت زیرساخت های فرهنگی شهرستان تاکید و اضافه کرد: بهارستان به دلیل نرخ رشد جمعیت از کمترین سرانه فرهنگی برخوردار است که در این زمینه مسئولان شهرستان از ورود بخش خصوصی به منظور سرمایه گذاری در این حوزه استقبال می کنند.

نوع نگاه مسئولان به شهرستانها کارشناسی باشد

نماینده شهرستانهای رباط کریم و بهارستان نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: یک سالن سینمایی تا حدودی می تواند برخی از خلاء های موجود در حوزه فرهنگی و تفریحی را پر کند تا بواسطه همین سالن زمینه غنی سازی اوقات فراغت گروه کثیری از جوانان و نوجوانان به نحو مطلوبی فراهم شود.

ابراهیم نکو با تاکید بر اینکه شهرستانهای بهارستان و رباط کریم به لحاظ نرخ رشد جمعیتی در سطح کشور حرف برای گفتن دارد، افزود: باید نوع نگاه مسئولان استانی به وضعیت شهرستانها بصورت کارشناسی باشد تا بتوان زمینه های رفاه و آسایش شهروندان را فراهم کرد.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی حوزه انتخابیه خود اعلام کرد: خوشبختانه در شهرستانهای رباط کریم و بهارستان استعدادهای هنری گسترده ای وجود دارد که اگر بستر کار و فعالیت و عرضه هنر در آنها فراهم شود، هنرمندان می توانند آثار بزرگی خلق کنند و موجب افتخار استان و کشور شوند.

این مسئول، وجود سینما در هر منطقه ای را به عنوان ویترین فرهنگی هر شهر و نیاز جامعه کنونی که می تواند مورد استفاده جوانان و علاقمندان قرار گیرد، دانست و اعلام کرد: متاسفانه در گذشته مسئولینی که برای اختصاص اعتبارات شهرستانها تصمیم گیری می کردند، میزان جمعیت ملاک نبود و صرفا به یدک کشیدن عنوان شهرستان در نظر بوده که بسیار غیرکارشناسی بود.

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گزارش از ذبیح الله اصغری