تدوین آیین نامه جدید استعدادهای درخشان/ حل مشکل دانشجویان و افزایش اختیار دانشگاهها

عبدالرحیم نوه ابراهیم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آیین نامه استعدادهای درخشان از دید کارشناسان نهایی شده است، اظهار داشت: این آیین نامه باید توسط شورای معاونان وزارتخانه به امضای وزیر علوم برسد.

وی با بیان اینکه در این آیین نامه اختیارات دانشگاهها افزایش یافته است درباره برخی جزئیات این آیین نامه، گفت: تاکید بر این است که آیین نامه جدید برای سال تحصیلی 94-93 اجرایی شود؛ بسیاری از معضلات آیین نامه های پیشین که با عجله در طول دوره های گذشته تهیه شده بود، دانشجویان را سردرگم کرده بود.

نوه ابراهیم اضافه کرد: این آیین نامه تمام مشکلات ذکر شده برای دانشجویان را برطرف می کند. علاوه بر این، دانشگاه محور است و تفاوتی بین رشته ها، گروهها و دانشگاهها قائل شده و حداکثر دانشجویان را پوشش می دهد.

به گفته مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، با توجه به این آیین نامه شناسایی کیفی دانشجویان استعدادهای درخشان بهتر از گذشته انجام می شود.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی ایمیل از دانشجویان دریافت شده که از وضعیت دانشگاه خود نگران بوده و دانشگاه محل تحصیلشان را با دانشگاههای دیگر مقایسه می کنند، ادامه داد: این دانشجویان با ارسال ایمیلهایی به وزارت علوم، دانشگاه و گروه آموزشی شان را با سایر دانشگاهها و گروههای آموزشی مقایسه می کردند.

این مقام مسئول تاکید کرد: نمی توان با یک آیین نامه و دستورالعمل دانشگاههای کشور را یکسان دید و لازم است در این زمینه به دانشگاهها اختیاراتی داده شود تا با اشراف روی گروه ها تصمیم گیریهای لازم صورت گیرد.