پوستر جدید «خط ویژه» رونمایی شد/ طراحی یک پوستر توسط مردم

به گزارش خبرنگار مهر، منصور لشکری قوچانی تهیه کننده فیلم سینمایی «خط ویژه» با بیان اینکه قصد دارد در زمان اکران عمومی فیلم خود از علاقمندان طراحی پوستر کمک بگیرد، گفت: تصمیم گرفتیم در زمان اکران عمومی فیلم طی فراخوانی از کسانی که علاقمند به طراحی پوستر هستند کمک بگیریم تا پوستر متفاوتی از این فیلم در زمان نمایش فیلم داشته باشیم.

وی دراین باره خاطرنشان کرد: «خط ویژه» فیلمی مردمی است و قطعا پوستر عنصر مهمی در جذب مخاطب است، بنابراین در نظر داریم در زمان اکران عمومی این فیلم علاقمندان به طراحی پوستر، ایده هایشان را با ما به اشتراک بگذارند و این فراخوان بزودی اعلام خواهد شد.

این فیلم سومین ساخته مصطفی کیائی است که در بخش سودای سیمرغ سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر روی پرده می رود.

«خط ویژه» یک تریلر اجتماعی و شهری است که به مسائل جوانان و جامعه امروز می‌پردازد. داستان فیلم روایت مقطعی از زندگی چند جوان است که پول هنگفتی به دست می‌آورند و ...

فیلمنامه «خط ویژه» را مصطفی کیایی نوشته و مهدی جعفری مدیر فیلمبرداری فیلم است. همچنین مهرداد میرکیانی به عنوان طراح چهره‌پردازی، حجت اشتری طراح صحنه، رعنا امینی طراح لباس، امیر نوبخت صدابردار و محمد فوقانی عکاس با این پروژه همکاری می‌کنند.

هانیه توسلی، میترا حجار، پریناز ایزدیار، مصطفی زمانی، میلاد کی‌مرام، هومن سیدی، محسن کیایی و سام قریبیان از بازیگرانی هستند که در این فیلم ایفای نقش می‌کنند.