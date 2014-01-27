NGO حمايت از زندانيان ايراني در مالزي ايجاد شد

رحیم مطهرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام كرد: در مورد ايجاد يك سازمان مردم نهاد براي حمايت از ايرانيان در بند در كشور مالزي با سجادی(مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه) و فیروزنیا ( سفیر ایران در مالزی) مذاكراتي داشتيم كه ثمر بخش بود.

وي افزود: بعد از اين مذاكرات جمعی از خیرین، بازرگانان و تجار ایرانی مقیم مالزی با پیگیری های انجام شده اولین NGO حمایت از زندانیان خارج از کشور در مالزی را با هدف حمایت و کمک به ایرانیان زندانی در مالزي آغاز کردند.

اين اقدام خيرخواهانه در حالي است كه هم اكنون تعداد زندانیان ایرانی در اندونزی 100 نفر و در مالزی 300 نفر است.