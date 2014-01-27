  1. جامعه
NGO حمايت از زندانيان ايراني در مالزي ايجاد شد

مديرعامل بنياد تعاون زندانيان از ايجاد NGO حمايت از ايرانيان زنداني در مالزي خبرداد.

 رحیم مطهرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام كرد: در مورد ايجاد يك سازمان مردم نهاد براي حمايت از ايرانيان در بند در كشور مالزي با سجادی(مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه) و فیروزنیا ( سفیر ایران در مالزی) مذاكراتي داشتيم كه ثمر بخش بود.
 
وي افزود: بعد از اين مذاكرات جمعی از خیرین، بازرگانان و تجار ایرانی مقیم مالزی با پیگیری های انجام شده اولین NGO حمایت از زندانیان خارج از کشور در مالزی را با هدف حمایت و کمک به ایرانیان زندانی در مالزي آغاز کردند.
 
اين اقدام خيرخواهانه در حالي است كه هم اكنون تعداد زندانیان ایرانی در اندونزی 100 نفر و در مالزی 300 نفر است. 
