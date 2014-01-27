150 واحد صنفی متخلف در دامغان پلمپ شد/ بازدید از بالغ بر 3700 واحد صنفی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار غلامرضا کاظم زاده شامگاه یکشنبه در حاشیه بازدید از واحدهای صنفی شهرستان دامغان ضمن اشاره به پلمپ 150 واحد صنفی متخلف در این شهرستان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی این فرماندهی از سه هزار و 708 واحد صنفی به صورت محسوس و نامحسوس بازدید کردند.

وی یادآورد شد: همچنین در طی 10 ماهه نخست سالجاری 38 مورد طرح کنترلی نظارتی از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان دامغان اجرا شد.

رئیس پلیس شهرستان دامغان اضافه کرد: در طی همین مدت 198 واحد صنفی فاقد پروانه کسب شناسایی و به 755 واحد صنفی تذکر و اخطار کتبی صادر شده است.

کاظم زاده تصریح کرد: 861 مورد درخواست صدور پروانه کسب از ابتدای سالجاری تاکنون توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان دامغان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: تمامی این درخواست ها پس از تأیید کارشناسان و رفع آسیب های موجود و طی مراحل قانونی به صدور پروانه کسب منجر خواهد شد.

فرماندهی انتظامی شهرستان دامغان در خاتمه با بیان اینکه پلیس نظارت مستمر و مداوم خود را بر اماکن عمومی را حفظ خواهد کرد گفت: مردم می توانند با اطلاعات و اخبار خود درخصوص تخلفات واحدهای صنفی، پلیس را در خدمات رسانی هر چه بهتر و نظارت دقیق تر یاری کنند.

شهرستان دامغان سه هزار و 860 واحد صنفی، یک اتاق اصناف و 15 اتحادیه دارد که زیر نظر اداره صنعت، معدن و تجارت فعالیت می کنند.